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Соцпомощь и пенсия — кому из украинцев начисляют две выплаты одновременно

22 ноября 2023 08:21
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ПФУ некоторым украинцам начисляет две соцвыплаты одновременно
Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинское законодательство позволяет некоторым гражданам получать несколько социальных выплат во время войны. В частности, некоторые имеют право на соцпомощь и пенсию.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Кто имеет право на две выплаты одновременно

Такое право прописано в законе №2249-VIII "О государственной соцпомощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью". То есть, лица с инвалидностью с детства имеют право получать сразу несколько сумм.

Согласно документу, такому гражданину могут начислять сразу пенсию по случаю потери кормильца и ежемесячную социальную выплату как лицу с инвалидностью с детства. Однако конечный размер выплат зависит от нескольких факторов.

Социальная государственная помощь для таких лиц выплачивается в размере:

  • лица с инвалидностью с детства первой группы — 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 2,09 тыс. грн);
  • лица с инвалидностью с детства второй группы — 80% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1,67 тыс. грн);
  • лица с инвалидностью с детства третьей группы — 60% прожиточного минимума для граждан, потерявших трудоспособность (сейчас 1,25 тыс. грн);
  • дети с инвалидностью до 18 лет — 70% прожиточного минимума для граждан, потерявших трудоспособность (сейчас 1,46 тыс. грн).

В Пенсионном фонде отметили, что такие граждане, по наличию прав, могут получить пенсию с потерей кормильца.

"Лицо с инвалидностью с детства, которому инвалидность установлена в возрасте до 18 лет и получает государственную социальную помощь в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", может получать при наличии права и пенсию связи с утратой кормильца", — отметили в ПФУ.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине реализуют проект доплат для пенсионеров, проживающих на территориях, где продолжаются активные или возможные боевые действия. Его реализует Всемирная продовольственная программа ООН.

Также мы писали, что в рамках повышенного мониторинга получателей социальных выплат государство может отменять начисление средств. Прекращение выплат пенсий, соцпомощи и субсидий может произойти только в некоторых случаях.

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