ПФУ деяким українцям нараховує дві соцвиплати одночасно

Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українське законодавство дозволяє деяким громадянам отримувати кілька соціальних виплат під час війни. Зокрема, дехто має право на соцдопомогу та пенсію.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Таке право прописане у законі № 2249-VIII "Про державну соцопомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю". Тобто особи з інвалідністю з дитинства мають право отримувати одразу кілька сум.

Згідно з документом, такому громадянину можуть нараховувати одразу пенсію у зв'язку з втратою годувальника та щомісячну соціальну виплату як особі з інвалідністю з дитинства. Проте кінцевий розмір виплат залежить від кількох факторів.

Соціальну державну допомогу для таких осіб виплачують у розмірі:

особи з інвалідністю із дитинства першої групи — 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 2,09 тис. грн);

особи із інвалідністю з дитинства другої групи — 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 1,67 тис. грн);

особи із інвалідністю із дитинства третьої групи — 60% прожиткового мінімуму для громадян, котрі втратили працездатність (зараз 1,25 тис. грн);

діти з інвалідністю до 18 років — 70% прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність (зараз 1,46 тис. грн).

У Пенсійному фонді зауважили, що такі громадяни, за наявністю прав, можуть отримати пенсію зі втратою годувальника.

"Особа з інвалідністю з дитинства, якій інвалідність встановлено у віці до 18 років та яка отримує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", може отримувати за наявності права і пенсію у зв'язку з втратою годувальника", — зазначили у ПФУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні реалізують проєкт доплат для пенсіонерів, які проживають на територіях, де тривають активні чи можливі бойові дії. Його втілює Всесвітня продовольча програма ООН.

Також ми писали, що в рамках підвищеного моніторингу одержувачів соціальних виплат держава може скасовувати нарахування коштів. Припинення виплат пенсій, соцдопомоги та субсидій може статися тільки в деяких випадках.