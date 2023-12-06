Социальные стипендии и соцпомощь: правительство упростило назначение

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

С 1 января 2024 года социальные стипендии смогут получать студенты заведений профессионального предвысшего и высшего образования, которые были в российском плену, заключении или любым другим способом были лишены свободы из-за вооруженной агрессии РФ против Украины, а также их дети.

Об этом сообщает Министерство социальной политики со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

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Для детей участников боевых действий упрощен список документов, на основании которых будет назначаться стипендия.

Оптимизирована процедура получения соцпомощи для определенных категорий лиц. В частности, для:

лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью;

лиц, не имеющих права на пенсию, и лиц с инвалидностью.

Относительно социальной стипендии

Лица, лишенные личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, смогут получить такую стипендию на основании выписки из соответствующего Единого реестра лиц. Их дети — предоставив такую выписку или копию решения об установлении факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Участникам боевых действий и их детям для оформления социальной стипендии достаточно будет предоставить справку о непосредственном участии в боевых действиях, если еще не оформлено удостоверение УБД.

Относительно государственной социальной помощи

При потере бумажных документов для назначения соцпомощи орган соцзащиты использует сканированную копию выписки из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК) или медицинского заключения относительно ребенке с инвалидностью.

Такие изменения обусловлены тем, что во время действия военного положения участились случаи потери бумажных документов, которые необходимы для назначения государственной социальной помощи. Чтобы решить эту проблему, Минсоцполитики предложило возможную альтернативу.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, кто в Украине может рассчитывать на денежную помощь в 2024 году.

Писали мы и о том, в каких случаях государство может перестать платить пенсии. Так, это может произойти, если: