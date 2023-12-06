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Соціальні стипендії та соцдопомога: Уряд спростив їх призначення

6 грудня 2023 13:43
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Соціальні стипендії та соцдопомога: Уряд спростив призначення
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

З 1 січня 2024 року соціальні стипендії зможуть отримувати студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти, які були в російському полоні, ув’язнені чи в будь-який інший спосіб позбавлені свободи через збройну агресію РФ проти України, а також  їхні діти.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики з посиланням на відповідну постанову Уряду.

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Для дітей учасників бойових дій спрощено перелік документів, на підставі яких призначатиметься стипендія.

Оптимізовано процедуру  отримання соцдопомоги для певних категорій осіб. Зокрема, для:

  • осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю;
  • осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю.

Щодо соціальної стипендії

Особи, які були позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, зможуть отримати таку стипендію на підставі виписки з відповідного Єдиного реєстру осіб. Їхні діти — надавши таку виписку або копію рішення про встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Учасникам бойових дій та їхнім дітям для оформлення соціальної стипендії достатньо буде надати довідку про безпосередню участь у бойових діях, якщо ще не оформлено посвідчення УБД.

Щодо державної соціальної допомоги

У разі втрати паперових документів для призначення соцдопомоги орган соцзахисту використає скановану копію виписки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) або медичного висновка про дитину з інвалідністю.

Такі зміни зумовлені тим, що під час дії воєнного стану в Україні почастішали випадки втрати паперових документів, які необхідні для призначення державної соціальної допомоги. Щоб вирішити цю проблему, Мінсоцполітики запропонувало можливу альтернативу.  

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, хто в Україні може розраховувати на грошову допомогу в 2024 році.

Писали ми й про те, в яких випадках держава може припинити платити пенсії. Так, це може статися, якщо: 

  • пенсію призначено на підставі документів, що містять неперевірені відомості або знайдуть помилку в оформленні пенсії;
  • виявиться, що пенсію отримували за фальшивими документами;
  • на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;
  • пенсіонер не отримував призначену пенсію протягом 6 місяців поспіль.
     

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