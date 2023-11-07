Соцвыплаты на отопительный сезон — что ожидать от властей

Отопительный сезон в Украине. Фото: horyn.info

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поделился информацией о том, что в настоящий момент 1,3 миллиона семей в стране пользуются государственной поддержкой для уплаты счетов за жилищно-коммунальные услуги. В октябре текущего года средний размер данных выплат достиг 760 гривен на семью.

Об этом Шмыгаль сообщил в ходе заседания правительства.

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Шмыгаль сообщил, что еще приблизительно 1,2 миллиона домохозяйств имеют право на различные компенсации расходов на коммунальные услуги, средняя сумма которых составляет 850 гривен на домохозяйство.

Денис Шмыгаль также заявил о решении правительства увеличить субсидии, предназначенные для покупки твердого топлива, в связи с началом экспериментального проекта, направленного на дополнительную поддержку населения в обеспечении дровами.

Так, максимально возможная субсидия на закупку твердого бытового топлива будет увеличена более чем в два раза и достигнет 16,2 тысячи гривен в год для каждой семьи.

Напомним, ранее в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" дали объяснение, как сформировать счета для оплаты за газ, оплатить и получить квитанцию для оформления жилищной субсидии. С таким вопросом к компании обращаются клиенты.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, как начисляют жилищную субсидию в случае изменений в составе семьи. Речь идет о ситуациях, когда уменьшилось количество зарегистрированных в домохозяйстве членов семьи.