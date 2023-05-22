Соцвыплаты в Украине — ПФУ рассказал детали финансирования

Женщина пенсионного возраста с мальчиком. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о ходе финансирования социальных выплат в мае 2023 года. В частности, направили на выплаты пенсий уже более 47 миллиардов гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ПФУ.

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Финансирование соцвыплат в мае

Как отмечают в Пенсионном фонде, в стране идет перечисление денежных средств гражданам.

"По состоянию на 21 мая профинансировано: 47,5 млрд грн — на пенсионные выплаты", — говорится в сообщении.

По информации фонда, из этой суммы 9,4 млрд грн направили на выплаты через отделения Укрпочты, 38,1 млрд грн — через уполномоченные банковские учреждения.

Также 3 млрд грн перечислили на жилищные субсидии и льготы, 1,96 млрд грн — на страховые выплаты, в том числе 915,8 млн грн — на оплату больничных.

В апреле Пенсионный фонд направил на выплату пенсий гражданам 52,5 млрд гривен.

Будут ли задержки в выплатах

Несмотря на то, что в прошлом месяце был зафиксирован существенный недобор средств на сумму 3,9 млрд гривен, этот факт не должен повлиять на график пенсионных выплат.

Задержка в финансировании не должна быть благодаря запасу прочности, накопленному в предыдущие месяцы. В Пенсионном фонде средств достаточно как для финансирования в мае, так и в последующие месяцы.

78% пенсионеров получают выплаты через банки. В частности, через ПриватБанк (4,56 млн или 54%), Ощадбанк (2,99 млн или 36%).

Напомним, в Украине средние пенсионные выплаты у мужчин почти на 45% больше, чем у женщин. Разница в денежном выражении составляет 1,77 тыс. грн.