Пенсії в Україні — у МВС уточнили важливу інформацію

Жінка пенсійного віку. Фото: google.com.ua

У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) розповіли про те, як і куди потрібно звертатися, щоб отримати виписку з Єдиного реєстру осіб, які зникли безвісти. На основі цього документа можна оформити пенсію через втрату годувальника.

Про це поінформувала пресслужба МВС.

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Пенсія через втрату годувальника

Як зазначають у МВС, рідні можуть отримати витяг через один місяць після внесення інформації до Єдиного реєстру осіб, які зникли безвісти. На підставі цього витягу у Пенсійному фонді призначають непрацездатними членам родини пенсію через втрату годувальника.

Родинам, які втратили годувальника, надаватимуть пенсії незалежно від того, чи мала зникла людина страховий стаж (пенсійний). Кошти нараховуватимуть за весь час, упродовж якого зберігатиметься правовий статус зниклого громадянина.

Куди та які документи подавати

Виписку з Єдиного реєстру надають представники Департаменту інформатизації Міністерства внутрішніх справ. Для того, щоб отримати документ, потрібно звернутися у МВС із запитом й копіями документів, що підтверджують особу та ступінь спорідненості зі зниклим громадянином.

Відповідний запит потрібно надсилати:

через пошту на адресу м. Київ, вул. Богомольця, 10, МВС;

на е-скриньку [email protected] .

Також працює "гаряча лінія" за зниклими безвісти:

0-800-339-247.

Реєстр містить такі дані:

прізвище, ім'я та по батькові зниклої особи;

місце й дату народження;

сімейний стан зниклого;

його місце проживання;

територію, де зникла людина;

обставини та час зникнення;

прикмети зниклої людини.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, що збільшити пенсію шляхом внесення добровільних страхових внесків можна тільки до призначення пенсії. Це не можуть робити родичі чи хто-небудь інший за пенсіонера.

Також ми писали, що українців можуть позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.