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Соцвиплати в Україні: ПФУ розповів деталі фінансування

22 травня 2023 10:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Соцвиплати в Україні — ПФУ розповів деталі фінансування
Жінка пенсійного віку з хлопчиком. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про перебіг фінансування соціальних виплат у травні 2023 року. Зокрема, спрямували на виплати пенсій вже понад 47 мільярдів гривень.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру ПФУ.

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Фінансування соцвиплат у травні

Як зазначають у Пенсійному фонді, в країні триває перерахування грошових коштів громадянам.

"Станом на  21 травня профінансовано: 47,5 млрд грн — на пенсійні виплати", — йдеться у повідомленні.

За інформацією фонду, з цієї суми 9,4 млрд грн спрямували на виплати через відділення Укрпошти, 38,1 млрд грн — через уповноважені банківські установи.

Також 3 млрд грн перерахували на житлові субсидії та пільги, 1,96 млрд грн — на страхові виплати, зокрема 915,8 млн грн — на оплату лікарняних.

У квітні Пенсійний фонд спрямував на виплату пенсій громадянам 52,5 млрд гривень.

Чи будуть затримки у виплатах

Попри те, що минулого місяця був зафіксований суттєвий недобір коштів на суму 3,9 мільярда гривень, цей факт не повинен вплинути на графік пенсійних виплат.

Затримки у фінансуванні не повинно бути завдяки запасу міцності, накопиченому у попередні місяці. У Пенсійному фонді коштів достатньо як для фінансування у травні, так і в подальші місяці.

78% пенсіонерів отримують виплати через банки. Зокрема, через ПриватБанк (4,56 млн або 54%), Ощадбанк (2,99 млн або 36%).

Нагадаємо, в Україні середні пенсійні виплати у чоловіків майже на 45% більші, ніж у жінок. Різниця у грошовому вираженні становить 1,77 тис. грн.

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