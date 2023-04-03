МВФ предоставит кредит при условии отказа от фиксированного курса доллара.

В частности, обязательства Украины касаются монетарной политики и обменного курса

Меморандум относительно четырехлетней программы расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда (МВФ) состоит из нескольких блоков-обязательств Украины. Один из них касается монетарной политики и обменного курса американской валюты.

Об этом говорится в блоге главы Налогового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниила Гетманцева об условиях МВФ, по которым Украина получит кредит.

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Отказ от плавающего курса

Как отметил Гетманцев, ключевым обязательством и структурным маяком в данной сфере является подготовка стратегии, которая основывалась бы на определении условий, необходимых для перехода к плавающему курсу доллара, ослаблению валютных ограничений, а также применению инфляционного таргетирования.

Стратегию украинские власти должны разработать до июля 2023 года. При этом Гетманцев подчеркнул, что соответствующий переход может произойти значительно позже при благоприятных условиях.

"Как неоднократно отмечалось, такой переход станет возможным не раньше, чем через 12-18 месяцев, на 2-м этапе реализации EFF, и важно (!) если для этого будут складываться соответствующие условия, которые определит НБУ", — отметил он.

Глава комитета отметил, что пока таких условий нет, Национальный банк продолжит относительно жесткую монетарную политику с целью дез-инфляции, управления инфляционными ожиданиями и поддержания устойчивости обменного курса. В частности, речь идет об обязательных резервах и управлении банковской ликвидностью, повышении привлекательности гривневых активов, изменении настроек в оперативном дизайне монетарной политики.

"В рамках выполнения этих обязательств и намерений политическая, финансовая, операционная независимость НБУ будет оставаться безусловным приоритетом", — добавил Гетманцев.

Кредит от МВФ на $15,6 млрд

31 марта исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд долларов, чтобы помочь стране удовлетворить срочные финансовые потребности на фоне войны с россией.

Кредит является крупнейшим для Украины с момента полномасштабного вторжения россии 24 февраля 2022 года и первым крупным пакетом, одобренным Фондом.

Напомним, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявляла, что Фонд работает над программой поддержки украинской власти, большую часть средств должны предоставить Соединенные Штаты и Европейский Союз.

Ранее в МВФ назвали три ключевых фактора, которые могут угрожать глобальной экономике. Один из них — полномасштабная война россии против Украины.