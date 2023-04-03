МВФ надасть кредит за умови відмови від фіксованого курсу долара — деталі

Зокрема, зобов'язання України стосуються монетарної політики та обмінного курсу



Меморандум щодо чотирирічної програми розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду (МВФ) складається з кількох блоків-зобов’язань України. Один із них стосується монетарної політики та обмінного курсу американської валюти.

Про це йдеться у блозі голови Податкового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Данила Гетманцева щодо умов МВФ, за якими Україна отримає кредит.

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Відмова від плаваючого курсу

Як зазначив Гетманцев, ключовим зобов’язанням та структурним маяком у даній сфері є підготовка стратегії, яка ґрунтувалася б на визначенні умов, що необхідні для переходу до плаваючого курсу долара, послаблення валютних обмежень, а також застосування інфляційного таргетування.

Стратегію українська влада має розробити до липня 2023 року. При цьому Гетманцев наголосив, що відповідний перехід може статися значно пізніше за сприятливих умов.

"Як неодноразово наголошувалось, такий перехід стане можливим не раніше, ніж за 12-18 місяців, на 2-му етапі реалізації EFF, і важливо (!) якщо для цього будуть складатись відповідні умови, які визначить НБУ", — зауважив він.

Голова комітету зазначив, що поки таких умов не має, Національний банк продовжить відносно жорстку монетарну політику з метою дез-інфляції, управління інфляційними очікуваннями та підтримки стійкості обмінного курсу. Зокрема йдеться про обов’язкові резерви та управління банківською ліквідністю, підвищення привабливості гривневих активів, зміну налаштувань в оперативному дизайні монетарної політики.

"В рамках виконання цих зобов’язань і намірів політична, фінансова, операційна незалежність НБУ залишатиметься безумовним пріоритетом", — додав Гетманцев.

Кредит від МВФ на $15,6 млрд

31 березня виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі війни з росією.

Кредит є найбільшим для України з моменту повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року і першим великим пакетом, схваленим Фондом.

Нагадаємо, голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявляла, що Фонд працює над програмою щодо підтримки українського уряду, більшу частину коштів мають надати Сполучені Штати та Європейський Союз.

Раніше у МВФ назвали три ключові фактори, які можуть загрожувати глобальній економіці. Один із них — повномасштабна війна росії проти України.