Податки в Україні — експерти порівняли ставки з країнами ЄС

Фінансові підрахунки на калькуляторі. Фото: Unplush

В Україні рівень оподаткування вважається середньоєвропейським. Такі результати порівняння ключових ставок податків, які платять українці, та жителі держав Європейського Союзу (ЄС).

Про це інформує пресслужба Державної податкової служби.

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Як зазначається, найбільша питома вага 2022 року в надходженнях до загального фонду держбюджету, які контролюють податківці, становлять:

Податок на додану вартість (ПДВ) — 30,8 %;

Податок та збір на доходи фізичних осіб — 21,4%;

Податок на прибуток — 16,9%.

Податківці навели ці ж ставки, які платять європейці. Примітно те, що за результатом порівняння виявилося, що загалом в країні - середньоєвропейський рівень оподаткування. Зараз діють такі ставки:

ПДВ — 20% (загальна ставка),

податок та збір на доходи фізичних осіб — 18%;

податок на прибуток — 18%.

Угорщина

Податок на додану вартість становить 27%;

Податок на прибуток (юридичні особи) — 9% — 19%;

Податок на доходи фізичних осіб Personal income tax (річний дохід) 15% — 40%.

Польща

Податок на додану вартість — 23%;

Податок на прибуток (юридичні особи) — 19%;

Податок на доходи фізичних осіб Personal income tax (річний дохід) до 26,14 тис. євро — 12%, понад 26,14 тис. євро — 35%.

Італія

Податок на додану вартість — 22%;

Податок на прибуток (юридичні особи) — 24%;

Податок на доходи фізичних осіб Personal income tax (річний дохід) до 15 тис. євро — 23%, від 15 тис. до 28 тис. євро — 25%, від 28 тис. до 50 тис. євро — 35%, понад 50 тис. — 43%.

Іспанія

Податок на додану вартість — 21%;

Податок на прибуток (юридичні особи) — 25%;

Податок на доходи фізичних осіб Personal income tax (річний дохід) до 12,45 тис. євро — 9,5%, від 12,45 тис. до 20,2 тис. євро — 12%, від 20,2 тис. до 35,2 тис. євро — 15%, від 25,2 тис. євро до 60 тис. євро — 18,5%, від 60 тис. до 300 тис. євро — 22,5, понад 30 тис. євро — 24,5%, для нерезидентів 24%.

Латвія

Податок на додану вартість — 21%;

Податок на прибуток (юридичні особи) — 20%;

Податок на доходи фізичних осіб Personal income tax (річний дохід) — до 20 тис. євро — 20%, від 20 тис. до 78 тис. євро — 23%, понад 78 тис. — 31%.

Литва

Податок на додану вартість — 21%;

Податок на прибуток (юридичні особи) — 15%;

Податок на доходи фізичних осіб Personal income tax (річний дохід) - до 101 тис. — 20%, понад 101 тис. євро — 32%

Чехія

Податок на додану вартість — 21%;

Податок на прибуток (юридичні особи) — 19%;

Податок на доходи фізичних осіб Personal income tax (річний дохід) — до 77,9 тис. євро — 15%, понад 77,9 тис. євро — 23%.

Німеччина

Податок на додану вартість — 19%;

Податок на прибуток (юридичні особи) — 15%;

додатково Central government surcharge 0.825 %; Regional government surcharge; Local government surcharge 14,11%; комбінована ставка (all-in rate) 29,941%.

Податок на доходи фізичних осіб Personal income tax (річний дохід) до 9,4 тис. євро — 0%, від 9,4 тис. до 57 тис. євро — 14%, від 57 тис. до 270,5 тис. євро — 42%, понад 270,5 тис. євро — 45%.

Що варто знати

Нагадаємо, народні депутати погодили внесення поправок до законопроєкту №8401, який передбачає довоєнну податкову систему. Зокрема, підтримали критерії для проведення перевірок бізнесу.

Також ми повідомляли, що українці повинні вчасно сплачувати Єдиний соціальний внесок. Інакше на порушників за несвоєчасно сплачені суми нарахують штрафи.