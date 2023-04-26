Налог на имущество – украинцам предлагают калькулятор для расчета

Подсчеты сумм на калькуляторе. Фото: Freepik

В Государственной налоговой службе Украины разработали новый сервис, который позволит украинцам оперативно и правильно рассчитать налог на имущество. Предлагают воспользоваться специальным калькулятором.

Об этом информирует пресс-центр ГНС.

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Калькулятор налога на имущество

Как отмечают в ведомстве, теперь на официальном портале Государственной налоговой службы граждане имеют возможность самостоятельно производить расчет сумм налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и платы за землю с физлиц.

Кроме того, новый онлайн-сервис должен способствовать повышению осведомленности и качества уплаты налога на недвижимость.

Следовательно, каждый желающий может воспользоваться "Калькулятором налога на имущество", который размещен на портале ГНС в блоке "Е-Сервисы".

Кому нужно платить налог

Стоит отметить, что в Украине в 2023 году налог на квартиры и дома взимается по новым правилам. В случае его неуплаты придется заплатить немалые штрафы.

Как отмечают специалисты, налог касается исключительно владельцев квартир, площадь которых превышает 60 квадратов, и домов площадью от 120 "квадратов".

Налоговики объясняют, что если есть и квартира, и дом, то общая площадь не должна быть выше 180 квадратных метров. В то же время, в этом году не нужно платить налоги тем, у кого недвижимость в оккупации или зоне боевых действий.

Размер налога не может превышать 1,5% минималки за отчетный год. В 2023 платят за 2022-й, поэтому речь идет о 97,5 гривен за квадратный метр.

Штрафы за неуплату налога

Гражданин, получив уведомление о начислении налога на недвижимость, должен уплатить его в течение двух месяцев.

Если просрочить уплату сроком до 30 дней, то к сумме налога прибавят штраф в размере 10%. В случае если уплата налога просрочена более чем на 30 дней, то штраф будет составлять 20% от суммы налога.

Напомним, в Украине ввели компенсацию за разрушенное и поврежденное после 24 февраля 2022 года недвижимое имущество — жилые дома, квартиры, дома усадебного типа, другие жилые помещения, недостроенное жилье, где построены несущие и внешние конструкции, а также общее имущество многоквартирного дома.

Также мы писали, что в Украине с 1 июля 2023 года собираются отменить единую льготную систему налогообложения для бизнеса, которая предусматривала уплату только 2% от дохода (до войны было 5%). Кабинет министров поддержал соответствующий законопроект, его еще предстоит рассмотреть Верховная Рада.