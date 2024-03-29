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США будут бороться с китайскими заводами — что им запретят

29 марта 2024 13:58
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
США могут обнародовать список китайских заводов по производству микросхем, которым запрещено получать технологии.
Китайские рабочие собирают электронные компоненты. Фото: AFP
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Соединенные Штаты Америки составляют список передовых китайских заводов по производству микросхем, которым запрещено получать ключевые технологии. Такой шаг, как предполагается, позволит американским компаниям лучше сдерживать утечку технологий в Китай.

Об этом сообщают Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

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В 2022 году министерство торговли запретило американским компаниям поставлять оборудование на китайские заводы, производящие современные чипы, поскольку США стремятся жестко ограничить технологические достижения Пекина из соображений национальной безопасности.

Но компании отмечают, что им сложно определить, какие именно заводы в Китае производят передовые чипы, и призывают министерство торговли опубликовать их список. По словам экспертов, тот факт, что этот список уже составляется, демонстрирует готовность Соединенных Штатов прилагать все усилия, чтобы усилить действующие ограничения на производство чипов в Китае.

Как ограничения для заводов комментируют в КНР

В КНР выразили свое недовольство такой политикой США. Представитель посольства Китая в Вашингтоне заявил, что США должны "прекратить чрезмерно расширять концепцию национальной безопасности и злоупотреблять государственными властями для подавления китайских компаний".

Напомним, мы писали, что страны ЕС хотят запретить импорт российского лома. Отмечается, что в 2022 и 2023 годах в Европейский Союз из России были ввезены отходы и лом черных металлов, меди и алюминия на сумму более 118 миллионов евро. Большинство этого импорта идет через Литву.

Также мы рассказывали, что избрание Трампа ударит по экономике ЕС. Если республиканца Дональда Трампа изберут президентом США, он может обложить пошлинами товары из Европы.

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