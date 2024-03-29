США можуть незабаром оприлюднити список китайських заводів із виробництва мікросхем, яким заборонено отримувати технології

Китайські робітники збирають електронні компоненти. Фото: AFP

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Сполучені Штати Америки складають список передових китайських заводів із виробництва мікросхем, яким заборонено отримувати ключові технології. Такий крок, як передбачається, дозволить американським компаніям краще стримувати виток технологій до Китаю.

Про це повідомляють Reuters посилаючись на джерела, що знайомі з ситуацією.

Читайте також:

У 2022 році міністерство торгівлі заборонило американським компаніям постачати обладнання на китайські заводи, що виробляють сучасні чіпи, оскільки США прагнуть жорстко обмежити технологічні досягнення Пекіна з міркувань національної безпеки.

Але компанії зазначають, що їм важко визначити, які саме заводи в Китаї виробляють передові чіпи, і закликають міністерство торгівлі опублікувати їх список. За словами експертів, той факт, що цей список вже складається, демонструє готовність Сполучених Штатів докладати усіх зусиль, щоб посилити чинні обмеження на виробництво чіпів у Китаї.

Як обмеження для заводів коментують у КНР

У КНР висловили своє незадоволення такою політикою з боку США. Представник посольства Китаю у Вашингтоні заявив, що США мають "припинити надмірно розширювати концепцію національної безпеки та зловживати державною владою для придушення китайських компаній".

Нагадаємо, ми писали, що країни ЄС хочуть заборонити імпорт російського брухту. Зазначається, що у 2022 та 2023 роках у Європейський Союз із Росії було ввезено відходів та брухту чорних металів, міді та алюмінію на суму понад 118 мільйонів євро. Більшість цього імпорту йде через Литву.

Також ми розповідали, що обрання Трампа вдарить по економіці ЄС. Якщо республіканця Дональда Трампа оберуть президентом США, він може обкласти митами товари з Європи.