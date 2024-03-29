Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow США будуть боротися з китайськими заводами — що їм заборонять arrow

США будуть боротися з китайськими заводами — що їм заборонять

29 березня 2024 13:58
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
США можуть незабаром оприлюднити список китайських заводів із виробництва мікросхем, яким заборонено отримувати технології
Китайські робітники збирають електронні компоненти. Фото: AFP
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Сполучені Штати Америки складають список передових китайських заводів із виробництва мікросхем, яким заборонено отримувати ключові технології. Такий крок, як передбачається, дозволить американським компаніям краще стримувати виток технологій до Китаю.

Про це повідомляють Reuters посилаючись на джерела, що знайомі з ситуацією.

Читайте також:

У 2022 році міністерство торгівлі заборонило американським компаніям постачати обладнання на китайські заводи, що виробляють сучасні чіпи, оскільки США прагнуть жорстко обмежити технологічні досягнення Пекіна з міркувань національної безпеки.

Але компанії зазначають, що їм важко визначити, які саме заводи в Китаї виробляють передові чіпи, і закликають міністерство торгівлі опублікувати їх список. За словами експертів, той факт, що цей список вже складається, демонструє готовність Сполучених Штатів докладати усіх зусиль, щоб посилити чинні обмеження на виробництво чіпів у Китаї.

Як обмеження для заводів коментують у КНР

У КНР висловили своє незадоволення такою політикою з боку США. Представник посольства Китаю у Вашингтоні заявив, що США мають "припинити надмірно розширювати концепцію національної безпеки та зловживати державною владою для придушення китайських компаній".

Нагадаємо, ми писали, що країни ЄС хочуть заборонити імпорт російського брухту. Зазначається, що у 2022 та 2023 роках у Європейський Союз із Росії було ввезено відходів та брухту чорних металів, міді та алюмінію на суму понад 118 мільйонів євро. Більшість цього імпорту йде через Литву.

Також ми розповідали, що обрання Трампа вдарить по економіці ЄС. Якщо республіканця Дональда Трампа оберуть президентом США, він може обкласти митами товари з Європи.

США
санкції
Китай
завод
технології
мито
виробництво

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

28 березня 2024

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ