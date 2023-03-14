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США и ЕС готовят новые ограничения цен на российскую нефть: подробности

14 марта 2023 18:52
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
США и ЕС пересмотрят потолок цен на российскую нефть
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Страны Евросоюза и США планируют пересмотреть лимит цен на российскую сырую нефть. Новую предельную цену обещают ввести уже в марте.

Об этом заявил помощник министра финансов США по вопросам экономической политики Бен Харрис.

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Подробности

"Европа обязалась пересмотреть предельную цену (на российскую нефть. — Ред.) в марте. Об этом сообщили в IEA (Международном энергетическом агентстве. — Ред.). Европа также обязалась принять определенный теоретический ориентир по цене на нефть, которая должна быть на пять долларов меньше рыночной цены российской нефти. Следовательно, если рыночная цена составляет 50 долларов, то это означает снижение цены на два или три доллара. Это были европейские обязательства", — отметил Харрис.

При этом, по его словам, США и страны G7 также пообещали пересмотреть цену на российскую нефть, но не обязались по ее корректировке. Пока они ожидают оценки IEA.

Стоит отметить, что сейчас предел цен на российскую нефть, который установили страны ЕС и "Большой семерки", составляет 60 долларов за баррель.

Напомним, ранее Европейский совет решил установить ограничения цен на нефтепродукты, происходящие или экспортируемые из россии. Ограничения стали применяться с 5 февраля.

В то же время россии удалось, несмотря на потолок цен, введенный Европейским Союзом, "Группой семи" (G7) и Австралией, перенаправить поставки нефти другим покупателям. Ими стали Китай, Индия и Турция.

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