США одобрили решение Турции продолжить "зерновое соглашение"

Отгрузка зерна. Фото: Reuters

США приветствовали решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о продлении Черноморской зерновой инициативы на дополнительные два месяца.

Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Пател.

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"Решение президента Эрдогана о продолжении Черноморской зерновой инициативы вызывает у нас искреннее одобрение. Мы убеждены в необходимости поддерживать усилия Турции и ООН по выполнению данного соглашения, которое призвано поддерживать низкий уровень мировых цен на зерновые и продовольственные товары", — сказал Пател.

В то же время Пател также подчеркнул заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Западу не следует постоянно напоминать России о ее обязательствах.

"Россия должна перестать использовать голод как оружие против Украины и прекратить препятствовать проверкам, чтобы позволить зерну достигнуть тех, кто в нем наиболее нуждается", — подчеркнул заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Пател.

Напомним, что "зерновое соглашение", которое гарантирует поставку украинской продукции на международный рынок, будет продлено до 18 июля. Сейчас более полусотни судов стоят в очереди в Босфоре.