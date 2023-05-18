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США схвалили рішення Туреччини продовжити "зернову угоду"

18 травня 2023 09:38
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
США схвалили рішення Туреччини продовжити "зернову угоду"
Відвантаження зерна. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

США вітали рішення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про продовження Чорноморської зернової ініціативи на додаткові два місяці.

Про це повідомив заступник прессекретаря Держдепу США Ведант Пател.

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"Рішення президента Ердогана про продовження Чорноморської зернової ініціативи викликає у нас щире схвалення. Ми переконані в необхідності підтримувати зусилля Туреччини та ООН щодо виконання цієї угоди, яка має підтримувати низький рівень світових цін на зернові та продовольчі товари", — сказав Пател.

Водночас Пател також наголосив на заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що Заходу не слід постійно нагадувати Росії про її зобов'язання.

"Росія повинна перестати використовувати голод як зброю проти України і припинити перешкоджати перевіркам, щоб дозволити зерну досягти тих, хто його найбільше потребує", підкреслив заступник прессекретаря Держдепу США Ведант Пател.

Нагадаємо, що "зернова угода", яка гарантує постачання української продукції на міжнародний ринок, буде продовжена до 18 липня. Наразі понад півсотні суден стоять у черзі у Босфорі.

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