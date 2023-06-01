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США и Европу накроет волна дефолтов компаний в 2024 году

1 июня 2023 09:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Кризис в США и Европе — в 2024 году ожидается волна дефолтов
Офис банковского концерна Deutsche Bank. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

К концу 2024 года Соединенные Штаты и страны Европы накроет волна дефолтов компаний. Ожидается углубление рецессии.

Такой прогноз озвучили аналитики крупнейшего немецкого банковского концерна Deutsche Bank, сообщил глава Налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

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По прогнозу Deutsche Bank, ожидается самый быстрый за последние 15 лет цикл усиления денежно-кредитной политики, поэтому волна дефолтов американских и европейских компаний неизбежна. Пик придется на последний квартал 2024 года.

"Пиковые уровни дефолтов достигнут 9% для высокодоходных долговых обязательств США, 11,3% для американских кредитов, 4,4% для европейских высокодоходных облигаций и 7,3% для европейских кредитов", — говорится в прогнозе.

Также ожидают высокие показатели невозврата кредитов в США. Прогноз — 11,3%, что станет фактически историческим максимумом по сравнению с показателем 12% во время мирового кризиса 2007–2008 годов и 7,7% во время технологического пузыря в США в конце 90-х.

В то же время существенное увеличение центробанками процентных ставок для сдерживания инфляции лишь усугубит риски глобальной рецессии. Как отмечает Гетманцев, самая большая экономика Европы — немецкая — уже в нее вошла.

При этом риск дефолта для компаний в Европе оценивается как более низкий по сравнению с компаниями в Штатах.

Самое серьезное давление на рынке Европы высокодоходных облигаций будет оказываться на сектор недвижимости. На его долю придется более половины всего европейского проблемного долга с высокой доходностью.

"Вклад нового капитала от частных акционеров компаний, фискальные стимулы в Европе и снижение ставок ЕЦБ могут помочь снизить некоторые риски и избежать наихудшего варианта развития событий, однако базовый сценарий все же рост уровня дефолтов", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в МВФ назвали три ключевых фактора, которые могут угрожать глобальной экономике. Один из них — полномасштабная война России против Украины.

Ранее мы писали, что в Соединенных Штатах закрыли ряд крупных банков. В частности, в попытке сдержать распространение банковского кризиса остановили работу одного из крупнейших кредиторов в криптоиндустрии Signature Bank.

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