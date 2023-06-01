Кризис в США и Европе — в 2024 году ожидается волна дефолтов

США и Европу накроет волна дефолтов компаний в 2024 году
К концу 2024 года Соединенные Штаты и страны Европы накроет волна дефолтов компаний. Ожидается углубление рецессии.
Такой прогноз озвучили аналитики крупнейшего немецкого банковского концерна Deutsche Bank, сообщил глава Налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.
Какие перспективы для экономики стран Запада
По прогнозу Deutsche Bank, ожидается самый быстрый за последние 15 лет цикл усиления денежно-кредитной политики, поэтому волна дефолтов американских и европейских компаний неизбежна. Пик придется на последний квартал 2024 года.
"Пиковые уровни дефолтов достигнут 9% для высокодоходных долговых обязательств США, 11,3% для американских кредитов, 4,4% для европейских высокодоходных облигаций и 7,3% для европейских кредитов", — говорится в прогнозе.
Также ожидают высокие показатели невозврата кредитов в США. Прогноз — 11,3%, что станет фактически историческим максимумом по сравнению с показателем 12% во время мирового кризиса 2007–2008 годов и 7,7% во время технологического пузыря в США в конце 90-х.
В то же время существенное увеличение центробанками процентных ставок для сдерживания инфляции лишь усугубит риски глобальной рецессии. Как отмечает Гетманцев, самая большая экономика Европы — немецкая — уже в нее вошла.
При этом риск дефолта для компаний в Европе оценивается как более низкий по сравнению с компаниями в Штатах.
Самое серьезное давление на рынке Европы высокодоходных облигаций будет оказываться на сектор недвижимости. На его долю придется более половины всего европейского проблемного долга с высокой доходностью.
"Вклад нового капитала от частных акционеров компаний, фискальные стимулы в Европе и снижение ставок ЕЦБ могут помочь снизить некоторые риски и избежать наихудшего варианта развития событий, однако базовый сценарий все же рост уровня дефолтов", — говорится в сообщении.
Что еще стоит знать
Напомним, ранее в МВФ назвали три ключевых фактора, которые могут угрожать глобальной экономике. Один из них — полномасштабная война России против Украины.
Ранее мы писали, что в Соединенных Штатах закрыли ряд крупных банков. В частности, в попытке сдержать распространение банковского кризиса остановили работу одного из крупнейших кредиторов в криптоиндустрии Signature Bank.