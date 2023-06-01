Криза у США та Європі — у 2024 році очікується хвиля дефолтів

Офіс банківського концерну Deutsche Bank. Фото: google.com

Під кінець 2024 року Сполучені Штати та країни Європи накриє хвиля дефолтів компаній. Очікується поглиблення рецесії.

Такий прогноз озвучили аналітики найбільшого німецького банківського концерну Deutsche Bank, повідомив голова Податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

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За прогнозом Deutsche Bank, очікується найшвидший за останні 15 років цикл посилення грошово-кредитної політики, тому хвиля дефолтів американських та європейських компаній неминуча. Пік припаде на останній квартал 2024 року.

"Пікові рівні дефолтів досягнуть 9% для високоприбуткових боргових зобов'язань США, 11,3% для американських кредитів, 4,4% для європейських високоприбуткових облігацій та 7,3% для європейських кредитів", — йдеться у прогнозі.

Також очікують високі показники неповернення кредитів у США. Прогноз — 11,3%, що стане фактично історичним максимумом порівняно з показником у 12% під час світової кризи 2007–2008 років та 7,7% під час технологічної бульбашки у США наприкінці 90-х.

Водночас суттєве збільшення центробанками відсоткових ставок для стримування інфляції лише посилить ризики глобальної рецесії. Як зауважує Гетманцев, найбільша економіка Європи — німецька — вже в неї увійшла.

При цьому ризик дефолту для компаній у Європі оцінюється як нижчий порівняно з компаніями у Штатах.

Найсерйозніший тиск на ринку Європи високоприбуткових облігацій чинитиметься на сектор нерухомості. На його частку припаде понад половина усього європейського проблемного боргу з високою прибутковістю.

"Вклад нового капіталу від приватних акціонерів компаній, фіскальні стимули в Європі та зниження ставок ЄЦБ можуть допомогти знизити деякі ризики та уникнути найгіршого варіанту розвитку подій, однак базовий сценарій все ж таки — зростання рівня дефолтів", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше у МВФ назвали три ключові фактори, які можуть загрожувати глобальній економіці. Один із них — повномасштабна війна Росії проти України.

Раніше ми писали, що у Сполучених Штатах закрили низку великих фінустанов. Зокрема, у намаганні стримати поширення банківської кризи зупинили роботу одного з найбільших кредиторів у криптоіндустрії — Signature Bank.