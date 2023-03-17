Банкопад у США — якій фінустанові загрожує банкрутство

Акції каліфорнійського First Republic Bank впали на 70%

У Сполучених Штатах черговому банку загрожує банкрутство. Акції каліфорнійського First Republic Bank впали на 70% під час останніх кількох сесій на тлі новин про крах двох фінустанов в країні.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Порятунок First Republic Bank

Через падіння акцій великі американські банки вирішили вкласти 30 млрд доларів у депозити у First Republic Bank для його порятунку.

При цьому угоду підготували за участю високопосадовців, зокрема, міністра фінансів США Джанет Йеллен, голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла та гендиректора JPMorgan Chase Джеймса Даймона.

Так, на новинах про порятунок акції First Republic зросли на 10%, однак впали на 18% на позабіржових торгах після того, як фінустанова заявила, що призупинить виплату дивідендів і розкрила, який необхідний обсяг екстреної ліквідності.

Як вважають аналітики, влада прагне швидко впоратися із системними ризиками, однак ймовірність банківської кризи ще не вичерпана.

Рятували First Republic деякі з найбільших банків США, зокрема JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs та Morgan Stanley.

Банки у США запросили у ФРС рекордні суми екстреної ліквідності, що призвело до збільшення розміру балансу центрального банку після кількох місяців скорочення.

"Я не думаю, що ми знаходимося в центрі глобальної фінансової кризи. Балансові звіти набагато кращі, ніж у 2008 році, банки краще регулюються. Але люди стурбовані тим, що ризик є реальним, і це підриває довіру", — розповіли у відділі австралійських акцій RBC Capital Markets.

Банкопад у США

12 березня регулюючі органи Сполучених Штатів закрили нью-йоркський комерційний Signature Bank — за два дні після того, як з'явилась інформація про крах Silicon Valley Bank. Це вже третє за величиною банкрутство в історії банківського сектора США.

Раніше ми писали, що у Сполучених Штатах закрили чергову велику фінустанову у намаганні стримати поширення банківської кризи. Йдеться про одного з найбільших кредиторів у криптоіндустрії — Signature Bank.

Після краху одного з найбільших банків США за обсягом активів Silicon Valley Bank (SVB), акції світового фінансового сектора втратили 465 мільярдів доларів ринкової вартості. Інвестори побоюються вкладатись у облігації.