США за время войны выделили Украине 19 млрд долларов — куда пойдут деньги

Премьер Денис Шмыгаль: Фото: КМУ

Соединенные Штаты с начала полномасштабного вторжения России предоставили Украине 19,3 млрд долларов прямой бюджетной поддержки. В частности, в этом году — 6,6 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины (КМУ).

Читайте также:

Финансовая помощь США

Как отмечается, вопросы поддержки Штатами Украины обсудили во время онлайн-встречи украинские члены правительства во главе с премьером Денисом Шмыгалем и представители Конгресса США.

Стороны затронули вопросы финансовой и военной поддержки, антикоррупционной реформы, восстановления страны и продовольственной безопасности.

В частности, глава украинского ряда отдельно отметил, как сильно помогают США в восстановлении Украины. Также выразил благодарность за анонсированный новый пакет помощи на 1,3 млрд долларов.

Куда направят предоставленные средства

По его словам, сейчас Украина нуждается в средствах приоритетно на восстановление объектов сферы энергетики и критической инфраструктуры.

"Сейчас наш приоритет — быстрое восстановление: энергетика, жилье, критическая инфраструктура, гуманитарное разминирование, поддержка малого и среднего бизнеса. Благодарны за $657 млн на модернизацию критической инфраструктуры", — отметил Денис Шмыгаль.

Помощь стран Запада

На днях Еврокомиссия объявила о выделении Украине 1,5 млрд евро шестого транша в рамках "макрофинансовой помощи" от ЕС в текущем году. Как отметили в парламенте, Евросоюз стал лидером по объемам финансирования бюджета Украины с начала войны.

"С начала года по действующему пакету МФД+ Украина получила от ЕС 10,5 млрд евро (из 18 млрд евро запланированных). Таким образом, со стороны ЕС на финансирование бюджета в 2023 году направлено 11,43 млрд долл., с начала полномасштабной войны — 19,39 млрд долл. (без учета индивидуальных грантов и займов от стран ЕС). Это треть от всего внешнего финансирования бюджета, начиная с 24 февраля", — сообщили в ВР.

Напомним, в государственный бюджет Украины поступило 1,5 млрд долларов гарантий Японии через механизм Всемирного банка. Средства будут направлены на восстановление экономики и укрепление социальной защиты населения.