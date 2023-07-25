Україна отримала черговий транш від Єврокомісії: що відомо

Президент України В. Зеленський та голова Єврокомісії У. фон дер Ляєн. Фото: Офіс Президента

Західні партнери продовжують підтримку України. Так, Єврокомісія перерахувала черговий транш макрофінансової допомоги в обсязі €1.5 мільярда.

Про це повідомила Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в Twitter.

Читайте також:

Як Єврокомісія допомагає Україні

Наприкінці минулого року у ЄС погодили пакет макрофінансової допомоги для України в обсязі 18 млрд євро. З цією суми впродовж 2023 року Україні нараховують по 1,5 мільярда щомісяця. Така допомога призначена для підтримки дієздатності держави.

Так, у вівторок, 25 липня Україні надійшов шостий транш.

"Я рішуче засуджую удари Росії по українських зернових сховищах та по експортній інфраструктурі. Росія продовжує свою безжальну війну, але ми продовжуємо підтримувати Україну. Сьогодні ми виплатили ще 1,5 мільярда євро, щоб забезпечити дієздатність держави та для відновлення інфраструктури", — зазначила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Водночас у Міністерстві фінансів зазначили, що кошти надаються на безпрецедентно пільгових умовах.

"Від початку повномасштабної війни ЄС спрямував до України 17,7 млрд євро макрофінансової допомоги. Ці кошти сприяли підтримці макроекономічної стабільності в країні, а також допомагають фінансувати пріоритетні видатки держбюджету своєчасно та у повному обсязі. ЄС є ключовим партнером України, який продовжує відігравати важливу роль у пришвидшенні нашої перемоги та зміцненні економічної стійкості країни", — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Термін погашення кредиту складає 35 років. Водночас відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України компенсуватимуть країни ЄС.

Нагадаємо, у ЄС обговорять можливість скасування заборони на експорт зерна з України.

Також ЄС ухвалив рішення збільшити виробництво боєприпасів та ракет.