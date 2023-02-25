Смартфоны, холодильники и прочее — из США в россию и Беларусь больше нельзя поставлять 276 различных товаров

США запретили поставлять в россию и Беларусь смартфоны и бытовую технику дороже 300 долларов
США запретили экспорт в Беларусь и россию смартфонов дороже $300, кофемашины, кондиционеры и еще 273 разные позиции.
Об этом стало известно из отчета The Federal Register.
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Какие товары попали под санкции
В частности, отмечается, что США расширили экспортные ограничения на поставки в Беларусь и россии 276 различных товаров.
Среди прочего под запрет экспорта попали:
- вентиляторы (настенные, напольные, для крыш),
- кондиционеры дороже $750 (оптом),
- холодильники дороже $750,
- посудомойки,
- электронные весы дороже $100,
- микроволновые печи,
- кофемашины,
- тостеры,
- смартфоны дороже $300.
Напомним, страны Европейского Союза поздно вечером в пятницу, 24 февраля, согласовали десятый пакет санкций против россии, который символически приняли ровно через год с начала полномасштабного вторжения Рроссии в Украину.