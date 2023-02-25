Смартфоны, холодильники и прочее — из США в россию и Беларусь больше нельзя поставлять 276 различных товаров

В частности, отмечается, что США расширили экспортные ограничения на поставки в Беларусь и рф 276 различных товаров

США запретили экспорт в Беларусь и россию смартфонов дороже $300, кофемашины, кондиционеры и еще 273 разные позиции.

Об этом стало известно из отчета The Federal Register.

Какие товары попали под санкции

В частности, отмечается, что США расширили экспортные ограничения на поставки в Беларусь и россии 276 различных товаров.

Среди прочего под запрет экспорта попали:

вентиляторы (настенные, напольные, для крыш),

кондиционеры дороже $750 (оптом),

холодильники дороже $750,

посудомойки,

электронные весы дороже $100,

микроволновые печи,

кофемашины,

тостеры,

смартфоны дороже $300.

Напомним, страны Европейского Союза поздно вечером в пятницу, 24 февраля, согласовали десятый пакет санкций против россии, который символически приняли ровно через год с начала полномасштабного вторжения Рроссии в Украину.