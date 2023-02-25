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США запретили поставлять в россию и Беларусь смартфоны и бытовую технику дороже 300 долларов

25 февраля 2023 23:29
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Смартфоны, холодильники и прочее — из США в россию и Беларусь больше нельзя поставлять 276 различных товаров
В частности, отмечается, что США расширили экспортные ограничения на поставки в Беларусь и рф 276 различных товаров
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

США запретили экспорт в Беларусь и россию смартфонов дороже $300, кофемашины, кондиционеры и еще 273 разные позиции.

Об этом стало известно из отчета The Federal Register.

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В частности, отмечается, что США расширили экспортные ограничения на поставки в Беларусь и россии 276 различных товаров.

Среди прочего под запрет экспорта попали:

  • вентиляторы (настенные, напольные, для крыш),
  • кондиционеры дороже $750 (оптом),
  • холодильники дороже $750,
  • посудомойки,
  • электронные весы дороже $100,
  • микроволновые печи,
  • кофемашины,
  • тостеры,
  • смартфоны дороже $300.

Напомним, страны Европейского Союза поздно вечером в пятницу, 24 февраля, согласовали десятый пакет санкций против россии, который символически приняли ровно через год с начала полномасштабного вторжения Рроссии в Украину.

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