Смартфони, холодильники та інше — зі США до росії та білорусі більше не можна постачати 276 різних товарів

Зокрема зазначається, що США розширили експортні обмеження на постачання до Білорусі та рф 276 різних товарів

США заборонили експорт до Білорусі та росії смартфонів дорожче за $300, кавомашини, кондиціонери та ще 273 різні позиції.

Про це стало відомо зі звіту The Federal Register.

Які товари потрапили під санкції

Зокрема зазначається, що США розширили експортні обмеження на постачання до Білорусі та рф 276 різних товарів.

Серед іншого під заборону експорту потрапили:

вентилятори (настінні, підлогові, для дахів),

кондиціонери дорожчі за $750 (оптом),

холодильники дорожчі за $750,

посудомийки,

електронні ваги дорожчі за $100,

мікрохвильові печі,

кавомашини,

тостери,

смартфони дорожчі за $300.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу пізно ввечері в п'ятницю, 24 лютого, погодили десятий пакет санкцій проти росії, який символічно ухвалили рівно через рік із початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.