Смартфони, холодильники та інше — зі США до росії та білорусі більше не можна постачати 276 різних товарів

США заборонила постачати в росію та Білорусь смартфони та побутову техніку дорожче 300 доларів
США заборонили експорт до Білорусі та росії смартфонів дорожче за $300, кавомашини, кондиціонери та ще 273 різні позиції.
Про це стало відомо зі звіту The Federal Register.
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Які товари потрапили під санкції
Зокрема зазначається, що США розширили експортні обмеження на постачання до Білорусі та рф 276 різних товарів.
Серед іншого під заборону експорту потрапили:
- вентилятори (настінні, підлогові, для дахів),
- кондиціонери дорожчі за $750 (оптом),
- холодильники дорожчі за $750,
- посудомийки,
- електронні ваги дорожчі за $100,
- мікрохвильові печі,
- кавомашини,
- тостери,
- смартфони дорожчі за $300.
Нагадаємо, країни Європейського Союзу пізно ввечері в п'ятницю, 24 лютого, погодили десятий пакет санкцій проти росії, який символічно ухвалили рівно через рік із початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.