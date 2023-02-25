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США заборонила постачати в росію та Білорусь смартфони та побутову техніку дорожче 300 доларів

25 лютого 2023 23:29
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Смартфони, холодильники та інше — зі США до росії та білорусі більше не можна постачати 276 різних товарів
Зокрема зазначається, що США розширили експортні обмеження на постачання до Білорусі та рф 276 різних товарів
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

США заборонили експорт до Білорусі та росії смартфонів дорожче за $300, кавомашини, кондиціонери та ще 273 різні позиції. 

Про це стало відомо зі звіту The Federal Register.

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Зокрема зазначається, що США розширили експортні обмеження на постачання до Білорусі та рф 276 різних товарів.

Серед іншого під заборону експорту потрапили:

  • вентилятори (настінні, підлогові, для дахів),
  • кондиціонери дорожчі за $750 (оптом),
  • холодильники дорожчі за $750,
  • посудомийки,
  • електронні ваги дорожчі за $100,
  • мікрохвильові печі,
  • кавомашини,
  • тостери,
  • смартфони дорожчі за $300.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу пізно ввечері в п'ятницю, 24 лютого, погодили десятий пакет санкцій проти росії, який символічно ухвалили рівно через рік із початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

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