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США сняли санкции с дочерних структур Сбербанка, зарегистрированных в Казахстане

8 марта 2023 18:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Сбербанк россии
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

 

 

В среду, 8 марта, США сняли санкции с нескольких дочерних структур русского Сбербанка, включая акционерное общество "Сбербанк России", зарегистрированное в Казахстане под заглавием "ТехакаБанк". Санкции были сняты с минимум четырех дочерних структур, все они зарегистрированы в столице Казахстана.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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Известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен провел встречу с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым недавно, поэтому снятие санкций может быть связано с этой встречей.

Однако в апреле США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и российского Альфа-Банка, поэтому снятие санкций с нескольких дочерних структур Сбербанка может быть лишь временным шагом.

Кроме того, Минфин США ввел санкции против восьми граждан Ирана и трех иранских юридических лиц. Это связано с тем, что США продолжают ужесточать санкции против Ирана после того, как США вышли из ядерной сделки с Ираном в 2018 году.

Европейский союз также внес в июле седьмой пакет санкций против России и включил в этот список один из крупнейших банков страны Сбербанк. В связи с этим, возможно, что санкции против Сбербанка будут продолжаться, несмотря на снятие санкций с нескольких его дочерних структур.

Напомним, что в Европейском Союзе планируют ввести санкции против четырех российских банков. Среди них — Альфа-банк.

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