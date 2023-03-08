США зняли санкції з дочірніх структур Сбербанку росії, зареєстрованих у Казахстані

Ощадбанк Росії

У середу, 8 березня, США зняли санкції з кількох дочірніх структур російського Ощадбанку, включаючи акціонерне товариство "Сбербанк Росії", зареєстроване у Казахстані під назвою "ТехакаБанк". Санкції було знято з мінімум чотирьох дочірніх структур, всі вони зареєстровані у столиці Казахстану.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Санкції

Відомо, що державний секретар США Ентоні Блінкен провів зустріч із президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим нещодавно, тому зняття санкцій може бути пов'язане із цією зустріччю.

Однак у квітні США ввели повні блокуючі санкції проти Ощадбанку та російського Альфа-Банку, тому зняття санкцій із кількох дочірніх структур Ощадбанку може бути лише тимчасовим кроком.

Крім того, Мінфін США ввів санкції проти восьми громадян Ірану та трьох іранських юридичних осіб. Це пов'язано з тим, що США продовжують посилювати санкції проти Ірану після того, як США вийшли з ядерної угоди з Іраном у 2018 році.

Європейський союз також вніс у липні сьомий пакет санкцій проти Росії та включив до цього списку один із найбільших банків країни Ощадбанк. У зв'язку з цим, можливо, що санкції проти Ощадбанку триватимуть, незважаючи на зняття санкцій із кількох його дочірніх структур.

Нагадаємо, що в Європейському Союзі планують запровадити санкції проти чотирьох російських банків. Серед них – Альфа-банк.