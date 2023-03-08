США зняли санкції з дочірніх структур Сбербанку росії, зареєстрованих у Казахстані
У середу, 8 березня, США зняли санкції з кількох дочірніх структур російського Ощадбанку, включаючи акціонерне товариство "Сбербанк Росії", зареєстроване у Казахстані під назвою "ТехакаБанк". Санкції було знято з мінімум чотирьох дочірніх структур, всі вони зареєстровані у столиці Казахстану.
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
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Санкції
Відомо, що державний секретар США Ентоні Блінкен провів зустріч із президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим нещодавно, тому зняття санкцій може бути пов'язане із цією зустріччю.
Однак у квітні США ввели повні блокуючі санкції проти Ощадбанку та російського Альфа-Банку, тому зняття санкцій із кількох дочірніх структур Ощадбанку може бути лише тимчасовим кроком.
Крім того, Мінфін США ввів санкції проти восьми громадян Ірану та трьох іранських юридичних осіб. Це пов'язано з тим, що США продовжують посилювати санкції проти Ірану після того, як США вийшли з ядерної угоди з Іраном у 2018 році.
Європейський союз також вніс у липні сьомий пакет санкцій проти Росії та включив до цього списку один із найбільших банків країни Ощадбанк. У зв'язку з цим, можливо, що санкції проти Ощадбанку триватимуть, незважаючи на зняття санкцій із кількох його дочірніх структур.
Нагадаємо, що в Європейському Союзі планують запровадити санкції проти чотирьох російських банків. Серед них – Альфа-банк.