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Стала известна средняя зарплата, которую учтут при расчете пенсии за 2023 год

30 ноября 2023 13:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Какую зарплату за 2023 год учтут для начисления пенсий
Украинские пенсионеры иногда вынуждены считать каждую копейку. Фото: Укринформ
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Пенсионный фонд Украины утвердил показатели средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для расчета пенсии за месяцы III квартала 2023 года.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

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ПФУ для начисления пенсий утверждены следующие показатели средней зарплаты за 2023 год:

За месяцы III квартала

  • Сентябрь — 14 518,38 грн;
  • Август — 13 778,13 грн;
  • Июль — 13 996,68 грн.

За месяцы II квартала

  • Июнь — 16 012,38 грн;
  • Май — 14 109,64 грн;
  • Апрель — 13 626,02 грн.

За месяцы I квартала

  • Март — 13 423,28 грн;
  • Февраль — 12 794,11 грн;
  • Январь — 12 644,98 грн.

Напомним, в Украине работодатели начали активно повышать заработную плату своим работникам. Главный фактор, побуждающий платить больше сотрудникам, — борьба за квалифицированные кадры.

В правительстве уверяют, что в 2024 году в Украине вырастет средняя заработная плата. Согласно государственному бюджету, она составит 21,8 тыс. грн.

При этом во втором квартале 2023 года средняя зарплата составляла 17,17 тыс. грн.

Таким образом, в 2024-м рост средней зарплаты будет равен более 4,6 тыс. грн.

Сообщали Новини.LIVE о том, что с 2024 года в Украине усилятся правила ухода на пенсию по возрасту. Ожидается, что возрастет продолжительность страхового стажа.

Так, по данным Пенсионного фонда, продолжительность страхового стажа в Украине, предоставляющая людям право на выход на пенсию в случае достижения ими 60 лет, будет ежегодно расти.

Ожидается, что процесс будет продолжаться до 2028 года.
То есть, чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2028 году, необходимо будет иметь не менее 35 лет страхового стажа.

В то же время, начиная с 1 января 2028 года, в случае наличия 40 и более лет стажа, пенсию по возрасту будут назначать независимо от возраста.

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