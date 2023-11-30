Какую зарплату за 2023 год учтут для начисления пенсий

Стала известна средняя зарплата, которую учтут при расчете пенсии за 2023 год
Пенсионный фонд Украины утвердил показатели средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для расчета пенсии за месяцы III квартала 2023 года.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Какую зарплату учтут при расчете пенсии
ПФУ для начисления пенсий утверждены следующие показатели средней зарплаты за 2023 год:
За месяцы III квартала
- Сентябрь — 14 518,38 грн;
- Август — 13 778,13 грн;
- Июль — 13 996,68 грн.
За месяцы II квартала
- Июнь — 16 012,38 грн;
- Май — 14 109,64 грн;
- Апрель — 13 626,02 грн.
За месяцы I квартала
- Март — 13 423,28 грн;
- Февраль — 12 794,11 грн;
- Январь — 12 644,98 грн.
Напомним, в Украине работодатели начали активно повышать заработную плату своим работникам. Главный фактор, побуждающий платить больше сотрудникам, — борьба за квалифицированные кадры.
В правительстве уверяют, что в 2024 году в Украине вырастет средняя заработная плата. Согласно государственному бюджету, она составит 21,8 тыс. грн.
При этом во втором квартале 2023 года средняя зарплата составляла 17,17 тыс. грн.
Таким образом, в 2024-м рост средней зарплаты будет равен более 4,6 тыс. грн.
Сообщали Новини.LIVE о том, что с 2024 года в Украине усилятся правила ухода на пенсию по возрасту. Ожидается, что возрастет продолжительность страхового стажа.
Так, по данным Пенсионного фонда, продолжительность страхового стажа в Украине, предоставляющая людям право на выход на пенсию в случае достижения ими 60 лет, будет ежегодно расти.
Ожидается, что процесс будет продолжаться до 2028 года.
То есть, чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2028 году, необходимо будет иметь не менее 35 лет страхового стажа.
В то же время, начиная с 1 января 2028 года, в случае наличия 40 и более лет стажа, пенсию по возрасту будут назначать независимо от возраста.
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