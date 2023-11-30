Какую зарплату за 2023 год учтут для начисления пенсий

Украинские пенсионеры иногда вынуждены считать каждую копейку. Фото: Укринформ

Пенсионный фонд Украины утвердил показатели средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для расчета пенсии за месяцы III квартала 2023 года.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

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ПФУ для начисления пенсий утверждены следующие показатели средней зарплаты за 2023 год:

За месяцы III квартала

Сентябрь — 14 518,38 грн;

Август — 13 778,13 грн;

Июль — 13 996,68 грн.

За месяцы II квартала

Июнь — 16 012,38 грн;

Май — 14 109,64 грн;

Апрель — 13 626,02 грн.

За месяцы I квартала

Март — 13 423,28 грн;

Февраль — 12 794,11 грн;

Январь — 12 644,98 грн.

Напомним, в Украине работодатели начали активно повышать заработную плату своим работникам. Главный фактор, побуждающий платить больше сотрудникам, — борьба за квалифицированные кадры.

В правительстве уверяют, что в 2024 году в Украине вырастет средняя заработная плата. Согласно государственному бюджету, она составит 21,8 тыс. грн.

При этом во втором квартале 2023 года средняя зарплата составляла 17,17 тыс. грн.

Таким образом, в 2024-м рост средней зарплаты будет равен более 4,6 тыс. грн.

Сообщали Новини.LIVE о том, что с 2024 года в Украине усилятся правила ухода на пенсию по возрасту. Ожидается, что возрастет продолжительность страхового стажа.

Так, по данным Пенсионного фонда, продолжительность страхового стажа в Украине, предоставляющая людям право на выход на пенсию в случае достижения ими 60 лет, будет ежегодно расти.

Ожидается, что процесс будет продолжаться до 2028 года.

То есть, чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2028 году, необходимо будет иметь не менее 35 лет страхового стажа.

В то же время, начиная с 1 января 2028 года, в случае наличия 40 и более лет стажа, пенсию по возрасту будут назначать независимо от возраста.