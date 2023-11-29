Зарплати стануть вищі у деяких спеціалістів — кому готові платити більше

Грошові купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні роботодавці почали активно підвищувати заробітну плату своїм працівникам. Головний фактор, який спонукає платити більше співробітникам — боротьба за кваліфіковані кадри.

Про це повідомили у Національному банку України (НБУ).

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Ситуація на ринку праці України

Як зазначають аналітики, ринок праці в країні повільно, проте відновлюється, а безробіття скорочується. Однак ситуація залишається складною.

Через структурні перекоси на ринку праці під час повномасштабної війни роботодавцям складніше підібрати та утримати відповідних фахівців.

У Нацбанку зауважують, що серйозний дефіцит робітників фіксують у двох великих галузях.

"Найбільший кадровий голод згідно з опитуваннями бізнесу відчувають підприємства будівельної галузі та переробної промисловості. Водночас дефіцит кадрів додатково спонукає підприємства підвищувати зарплати. Багато підприємств здійснюють не тільки номінальне підвищення оплати праці, але й реальне — тобто вище рівня інфляції", — йдеться у повідомленні.

У разі подальшого дефіциту кадрів бізнес буде змушений переглядати рівень оплати праці співробітників. Як зазначають в НБУ, у наступні роки:

заробітна плата українців зросте як у номінальному, так і реальному вимірах;

зростання очікується нерівномірним за сферами у зв'язку з вищезгаданими структурними перекосами.

Прогнози щодо зарплати на 2024 рік

У 2024 році в Україні має зрости середня заробітна плата. Відповідно до державного бюджету, вона становитиме 21,8 тис. грн.

При цьому у другому кварталі цього року середня зарплата становила 17,17 тис. грн.

Таким чином, у 2024-му зростання середньої зарплатні дорівнюватиме понад 4,6 тис. грн.

"Відбудеться зростання середньої зарплати. До 21 тис. 800 грн", — повідомляли в уряді.

Більше про роботу

Нагадаємо, у Міністерстві освіти оприлюднили плани щодо фінансування основних статей витрат у 2024 році. Зокрема, відомо, як і коли зросте заробітна плата у педагогічних працівників.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді затвердили рівень середньої заробітної плати в країні, з якої вирахувано страхові внески і яка береться за основу для обчислення пенсій. Розмір зарплати за останній квартал скоротився.