Яку зарплату за 2023 рік врахують для нарахування пенсій

Українські пенсіонери часом вимушені рахувати кожну копійку. Фото: Укрінформ

Пенсійний фонд України затвердив показники середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за місяці III кварталу 2023 року.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

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ПФУ для нарахування пенсій затверджено наступні показники середньої зарплати за 2023 рік:

За місяці ІІІ кварталу

Вересень — 14 518,38 грн;

Серпень — 13 778,13 грн;

Липень — 13 996,68 грн.

За місяці ІІ кварталу

Червень — 16 012,38 грн;

Травень — 14 109,64 грн;

Квітень — 13 626,02 грн.

За місяці І кварталу

Березень — 13 423,28 грн;

Лютий — 12 794,11 грн;

Січень — 12 644,98 грн.

Нагадаємо, в Україні роботодавці почали активно підвищувати заробітну плату своїм працівникам. Головний фактор, який спонукає платити більше співробітникам, — боротьба за кваліфіковані кадри.

В уряді запевняють, що у 2024 році в Україні зросте середня заробітна плата. Відповідно до державного бюджету, вона становитиме 21,8 тис. грн.

При цьому у другому кварталі 2023 року середня зарплата становила 17,17 тис. грн.

Таким чином, у 2024-му зростання середньої зарплатні дорівнюватиме понад 4,6 тис. грн.

Писали Новини.LIVE про те, що з 2024 року в Україні посиляться правила виходу на пенсію за віком для громадян. Очікується, що зросте тривалість страхового стажу.

Так, за даними Пенсійного фонду, тривалість страхового стажу в Україні, що надає людям право на вихід на пенсію у разі досягнення ними 60 років, щороку зростатиме.

Очікується, що відповідний процес триватиме до 2028 року.

Тобто щоб вийти на пенсію у 60 років у 2028 році, необхідно буде мати щонайменше 35 років страхового стажу.

Водночас, починаючи з 1 січня 2028-го, у разі наявності 40 і більше років стажу пенсію за віком призначатимуть незалежно від віку.

