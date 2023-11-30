Яку зарплату за 2023 рік врахують для нарахування пенсій

Стала відома середня зарплата, яку врахують при обчисленні пенсії за 2023 рік
Пенсійний фонд України затвердив показники середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за місяці III кварталу 2023 року.
Про це повідомляє Пенсійний фонд України.
Яку зарплату врахують при обчисленні пенсії
ПФУ для нарахування пенсій затверджено наступні показники середньої зарплати за 2023 рік:
За місяці ІІІ кварталу
- Вересень — 14 518,38 грн;
- Серпень — 13 778,13 грн;
- Липень — 13 996,68 грн.
За місяці ІІ кварталу
- Червень — 16 012,38 грн;
- Травень — 14 109,64 грн;
- Квітень — 13 626,02 грн.
За місяці І кварталу
- Березень — 13 423,28 грн;
- Лютий — 12 794,11 грн;
- Січень — 12 644,98 грн.
Нагадаємо, в Україні роботодавці почали активно підвищувати заробітну плату своїм працівникам. Головний фактор, який спонукає платити більше співробітникам, — боротьба за кваліфіковані кадри.
В уряді запевняють, що у 2024 році в Україні зросте середня заробітна плата. Відповідно до державного бюджету, вона становитиме 21,8 тис. грн.
При цьому у другому кварталі 2023 року середня зарплата становила 17,17 тис. грн.
Таким чином, у 2024-му зростання середньої зарплатні дорівнюватиме понад 4,6 тис. грн.
Писали Новини.LIVE про те, що з 2024 року в Україні посиляться правила виходу на пенсію за віком для громадян. Очікується, що зросте тривалість страхового стажу.
Так, за даними Пенсійного фонду, тривалість страхового стажу в Україні, що надає людям право на вихід на пенсію у разі досягнення ними 60 років, щороку зростатиме.
Очікується, що відповідний процес триватиме до 2028 року.
Тобто щоб вийти на пенсію у 60 років у 2028 році, необхідно буде мати щонайменше 35 років страхового стажу.
Водночас, починаючи з 1 січня 2028-го, у разі наявності 40 і більше років стажу пенсію за віком призначатимуть незалежно від віку.
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