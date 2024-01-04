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Стало известно, изменятся ли тарифы на свет до конца отопительного сезона

4 января 2024 08:40
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
В Минэнерго рассказали, изменятся ли тарифы на свет
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что повышать тарифы на свет до конца отопительного сезона 2023/24 не планируется. Он также отметил, что в 2024 году Украина будет наращивать мощности генерации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

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По словам министра, в этом году страна будет не только восстанавливать, но также наращивать мощности генерации, а важным инструментом для этого будут децентрализация, увеличение доли газотурбинных и газопоршневых установок, солнечной и ветровой генерации. Соответствующие мероприятия уже проводятся, а в 2024 году они будут ускорены, отметил он.

По поводу изменений в "платежках" за свет, Герман Галущенко заявил, что до конца этого отопительного сезона увеличение стоимости электроэнергии в платежках для населения не планируется.

"Мы не понимаем, как мы подойдем к концу сезона. Прошлый мы тоже многое планировали, но пришли к тому, к чему пришли. Поэтому давайте посмотрим, какой будет сезон, как россияне будут модифицировать удар, какая будет мощность, какое будет влияние на систему", — добавил министр.

Какие сейчас тарифы на свет

С первого января в Украине не планируют повышать тарифы на коммунальные услуги, однако лишь до конца отопительного сезона. Следовательно, уже с апреля украинцы должны быть готовы видеть увеличенные цифры в платежках.

В ближайшее время украинцы будут платить за электроэнергию по тарифу 2,64 гривны за кВт/ч. Такой тариф действует после повышения стоимости в июне 2023 года. Предварительно известно, что в апреле стоимость может подняться на 9% и составит 2,87 гривны.

Что еще нужно знать

Напомним, что российская ракетная атака 2 января нанесла определенные повреждения украинским энергосетям. Впрочем, захватчикам не удалось создать критическую угрозу работе энергосистемы страны.

Также мы писали о том, что в 2024 году государство продолжает оказывать пособие по оплате жилищно-коммунальных услуг. Известны правила оформления субсидии на отопительный период.

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