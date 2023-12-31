Ціни на комунальні послуги — які зміни чекають з 1 січня

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unplush

В Україні до кінця опалювального сезону не планують підвищувати житлово-комунальні тарифи. Однак, з 1 січня 2024 року суми у платіжках прийдуть більші порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це розповідають експерти енергетичного ринку.

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Ціна на електроенергію

Зокрема, ціни на природний газ, опалювання та гарячу воду для громадян залишаться без змін через запровадження мораторію на час воєнного стану.

З огляду на останнє підвищення тарифу на електроенергію влітку 2023 року, споживачам доведеться більше заплатити за ресурс, ніж рік тому. Так, за даними Державної служби статистики, фіксують збільшення вартості електроенергії, де тариф для споживачів виріс на 69,7%, досягнувши 2,64 гривні за кВт/год.

За словами голови Нацкомісії з регулювання ринку енергетики та комунальних послуг Костянтина Ущаповського, до кінця холодного сезону не може бути й мови про перегляд тарифів, хоч це питання назріло давно.

Вартість газу

З 1 січня 2024 року ціна природного газу для побутових споживачів, котрі користуються послугами ГК "Нафтогаз", залишиться незмінною — на рівні 7,96 грн/куб. м. Вартість газу у решти постачальників варіюється від 7,7 грн до 9,90 грн/куб.

Проте частина громадян у січні заплатить менше, ніж інші. Йдеться про плату за доставку газу. Це торкнеться тільки тих споживачів, яким газопостачання припинили частково чи повністю. Тобто якщо громадяни не використовують "блакитне паливо", вони можуть не платити за транспортування газу.

Водночас, з нового року споживачі почнуть платити за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирних будинках. Йдеться про так звану "третю платіжку" на газ.

Ціна на водопостачання

У січні тарифи на воду теж не змінюватимуться. Влітку регулятор хотів підвищити ціни на послуги 34 водоканалів у середньому на 32%, однак рішення відклали на невизначений термін.

Проте влада маленьких міст наділена правом підвищувати тарифи, дехто з них вже ним скористався.

Зараз уряд надає допомогу містам на покриття різниці між реальною вартістю та фіксованим тарифом.

Коли і як можуть зрости тарифи

За словами експертки з комунальних програм Тетяни Бойко, вартість електрики мала б зрости щонайменше на 50%.

На думку голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, ціну на електроенергію можуть підвищити до 5-6 грн за кіловат-годину.

Голова НКРЕКП вважає, що підвищення тарифу має бути виваженим, не більше 15%, до 3 гривень за кіловат-годину.

За прогнозом експертів, у разі зняття мораторію інші комунальні послуги можуть подорожчати так:

газ у два етапи, під час першого — до 11-13 грн за куб.м, під час другого — до 15 грн;

тепло і гаряча вода — на 30-50% залежно від регіону, а холодна — на 50%.

Зростання цін можливе не раніше травня-червня.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадяни в рамках державного проєкту могли подавати заяви на отримання субсидії на купівлю твердого палива. Зимову грошову допомогу почнуть виплачувати за кілька днів.

Також ми писали, раніше енергетики розповіли українцям про переваги двозонного лічильника. Його використання з нічним тарифом дозволить суттєво заощадити кошти.