Комунальні послуги — хто і як може подати заяву на субсидію у 2024 році

Допомога на оплату комуналки — хто і як може подати заяву у 2024 році
У 2024 році держава продовжує надавати допомогу з оплати житлово-комунальних послуг. Відомо правила з оформлення субсидії на опалювальний період.
Про те, хто і як може подати заяву розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).
Допомога на оплату комуналки у 2024 році
Як зазначають фахівці ПФУ, під час нинішнього опалювального періоду середній розмір субсидії по країні становить 1,4 тисячі гривень. Допомогу призначають з місяця, в який звернулись за нею. Субсидію нараховують людям, які витрачають на оплату послуг ЖКГ понад 15% суми загального сімейного доходу.
Розмір допомоги залежить від кількості осіб в складі домогосподарства, розміру доходів, видів комунальних послуг та розміру сукупної та опалюваної площі.
Хто має право на субсидію
Отримати субсидію можуть:
- один із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) громадян;
- громадянин, який не зареєстрований, але фактично проживає у приміщенні на підставі договору оренди житла, якщо нараховується плата за комунальні послуги;
- індивідуальні забудовники, будинки яких досі не прийняті в експлуатацію;
- неповнолітні, які не мають батьківської опіки, за заявою опікуна;
- переселенці за програмою "Прихисток".
При цьому претендувати на допомогу можуть як громадяни України, так і іноземці або особи без громадянства, що легально перебувають в Україні та проживають у багатоквартирних чи приватних будинках.
Не зможуть отримати субсидію ті, не сплачує рахунки за комунальні послуги більше трьох місяців. Якщо квартира має площу понад 130 кв. м, або житловий будинок — більш ніж 230 кв. м.
Впливають на право здійснені покупки. Так, у випадку, якщо родина мала покупку більшу за сумою у 50 тис. грн, то безповоротну держдопомогу у сплаті комунальних послуг їй не нададуть.
Відмовити можуть, якщо є транспорт, якому менше п'яти років, чи дві одиниці, яким менше 15 років.
Також не дадуть субсидію, якщо у будинку прописані повнолітні, котрі не навчаються на денній формі, у них нема доходів (не сплачується єдиний страховий внесок) та не зареєстровані у центрі зайнятості.
Під час призначення житлової субсидії не враховують депозити до 100 тис. гривень та доходи від їх розміщення.
Як подати заяву на субсидію
Є кілька способів, як подати документи на допомогу. Можна надати документи через сервісний центр ПФУ, уповноваженим особам місцевої ради, через Центр надання адміністративних послуг.
Також заяву можна подати онлайн:
- через електронний портал Пенсійного Фонду;
- мобільний застосунок ПФУ;
- через портал "Дія".
Якщо в оформленні довідки під час надання персональної інформації виникла помилка, то на її виправлення дається місяць. Про деякі неточності повідомляють фахівці Пенсійного Фонду.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у 2024 році в Україні можуть подорожчати деякі житлово-комунальні послуги. Зокрема, добіжить кінця термін дії обмежень за цінами на електричну енергію та природний газ.
Також ми писали, що в Україні хочуть переглянути тарифи на комунальні послуги. Національний банк України підкреслив, що після скасування мораторію на зростання цін комунальних послуг вартість тарифів підвищуватимуть.
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