У Міненерго розповіли, чи зміняться тарифи на світло

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що підвищувати тарифи на світло до кінця опалювального сезону 2023/24 не планується. Він також зазначив, що у 2024 році Україна буде нарощувати потужності генерації.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Читайте також:

Детальніше про ситуацію в енергосистемі України

За словами міністра, цього року країна буде не тільки відновлювати, але також нарощувати потужності генерації, а "важливим інструментом" для цього будуть децентралізація, збільшення частки газотурбінних і газопоршневих установок, сонячної та вітрової генерації. Відповідні заходи вже здійснюються, а у 2024 році вони будуть пришвидшені, зазначив він.

Щодо змін в "платіжках" за світло, Герман Галущенко заявив, що до кінця цього опалювального сезону збільшення вартості електроенергії у платіжках для населення не планується.

"Ми не розуміємо, як ми підійдемо до кінця сезону. Минулий ми теж багато чого планували, але прийшли до того, до чого прийшли. Тому давайте подивимося, який буде сезон, як росіяни будуть модифікувати удар, яка буде потужність, який буде вплив на систему", — додав міністр.

Які зараз тарифи на світло

З 1 першого січня в Україні не планують підвищувати тарифи на комунальні послуги, однак лише до кінця опалювального сезону. Відтак, вже з квітня українці мають бути готові бачити збільшені цифри у платіжках.

Найближчим часом українці платитимуть за електроенергію за тарифом 2,64 гривні за кВт/год. Такий тариф діє після підняття вартості у червні 2023 року. Попередньо відомо, що у квітні вартість може піднятися на 9% та становитиме 2,87 гривні.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що російська ракетна атака 2 січня завдала певні пошкодження українським енергомережам. Втім, загарбникам не вдалося створити критичної загрози для роботи енергосистеми країни.

Також ми писали про те, що у 2024 році держава продовжує надавати допомогу з оплати житлово-комунальних послуг. Відомі правила з оформлення субсидії на опалювальний період.