Почему падал курс гривни в августе

Пункт обмена валют в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Падение валютного курса гривни в последний месяц лета имело под собой несколько причин. Среди них — сезонные, характеризующие рост спроса от населения на наличную валюту во время летних отпусков, а также от фермеров во время уборочной кампании.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE рассказал директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын.

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О причинах падения гривни

По словам Александра Печерицына, было несколько сиюминутных факторов, которые повлияли на курс гривни. Среди последних следует отметить уменьшение количества точек продажи наличной валюты из-за ряда мер Нацбанка по упорядочению рынка. Это могло создать иллюзию возможного дефицита валюты.

"Во второй декаде августа НБУ аннулировал лицензии двум небанковским учреждениям: ФК "Риальто" и ООО "Финод". Фактически наличный валютный рынок получил временный 30% провал в объеме операций в связи с этими действиями. Сформировался большой отложенный неудовлетворенный спрос, который сдетонировал рынок, вызвав рост курса доллара", — уточняет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Другим возможным драйвером курсовых качелей было обнародование валютной стратегии Нацбанком относительно постепенного снятия валютных ограничений и перехода к режиму плавающего курса. Эти месседжи могли стать катализатором увеличения среднесрочных девальвационных опасений.

Динамика курса наличной гривни с апреля по начало сентября. Источник: finance.ua

"Анонсированные Национальным банком шаги по валютным послаблениям ассоциируются со сценарием постепенного обесценивания гривни, из-за чего и наблюдался повышенный спрос на валюту и соответствующее повышение курса", — объясняет руководитель службы продаж казначейских продуктов Банка Авангард Юрий Крохмаль.

Не следует исключать и спекулятивный фактор, когда небанковские операторы наличного рынка пытались воспользоваться моментом повышенной волатильности курса гривни для фиксации своих доходов, что могло дополнительно стимулировать ажиотаж на рынке.

Против стабильности национальной валюты играл и факт остановки так называемого зернового соглашения об экспорте украинской агропродукции через черноморские порты. Многие агропроизводители практически остановили экспорт собственной продукции.

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Более того, проблемы с экспортом наблюдаются и в других отраслях экономики, даже в секторе ИТ, напоминает Андрей Шевчишин. Следовательно, объемы валютной выручки падают. При этом импорт держится на высоких уровнях. Как следствие — повышенный спрос на валюту на фоне уменьшения ее поступлений в страну. А отсюда — девальвационное давление на курс гривни.

Напомним, август текущего года запомнился украинцам "американскими горками" на наличном валютном рынке. После трехмесячной стабильности (начиная с мая) с конца июля наличную гривну трясет. За последний летний месяц гривна в банках и валютных обменниках успела побывать на значениях, близких к официальному курсу (36,6), подняться до едва ли не 39, и снова упасть до менее 37 за доллар.

Новини.LIVE разбирались с причинами такого поведения украинской валюты и попытались спрогнозировать судьбу гривни до конца года и на следующий год — в эксклюзивном авторском материале "Почему падала гривна и что ее ждет дальше"