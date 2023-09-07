Чому падав курс гривні у серпні

Пункт обміну валют у Києві. Фото: Новини.LIVE

Падіння валютного курса гривні протягом останнього місяця літа мало під собою декілька причин. Серед них - сезонні, які характеризують зростання попиту від населення на готівкову валюту під час літніх відпусток, а також від фермерів під час збиральної кампанії.

Про це в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE розказав директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин.

Читайте також:

Про причини падіння гривні

За словами Олександра Печерицина, було декілька одномоментних факторів, які вплинули на курс гривні. Серед останніх слід відзначити зменшення кількості точок продажу готівкової валюти через низку заходів Нацбанку щодо впорядкування ринку. Це могло створити ілюзію можливого дефіциту валюти.

"В другій декаді серпня НБУ анулював ліцензії двом небанківським установам: ФК "Ріальто" та ТОВ "Фінод". Фактично готівковий валютний ринок отримав тимчасовий 30% провал в обсязі операцій у зв'язку з цими діями. Сформувався великий відкладений незадоволений попит, який здетонував ринок, викликавши зростання курсу долара", — уточнює фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Іншим можливим драйвером курсових гойдалок було оприлюднення валютної стратегії Нацбанком щодо поступового зняття валютних обмежень і переходу до режиму плаваючого курсу. Ці меседжі могли стати каталізатором збільшення середньострокових девальваційних побоювань.

Динаміка курсу готівкової гривні з квітня до початку вересня. Джерело: finance.ua

"Анонсовані Національним банком кроки щодо валютних послаблень асоціюються зі сценарієм поступового знецінення гривні, через що й спостерігався підвищений попит на валюту та відповідне підвищення курсу", — пояснює керівник служби продажу казначейських продуктів Банку Авангард Юрій Крохмаль.

Не слід відкидати й спекулятивного фактору, коли небанківські оператори готівкового ринку намагалися скористатись моментом підвищеної волатильності курса гривні для фіксації своїх прибутків, що могло додатково підбурити ажіотаж на ринку.

Проти стабільності національної валюти грав і факт зупинки так званої зернової угоди щодо експорту української агропродукції через чорноморські порти. Багато агровиробників практично зупинили експорт власної продукції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ціна війни: в якому стані економіка України зустріла річницю Незалежності та що буде далі

Мало того, проблеми з експортом спостерігаються і в інших галузях економіки, навіть в секторі ІТ, нагадує Андрій Шевчишин. Отже, об’єми валютної виручки падають. При цьому імпорт тримається на високих рівнях. Як наслідок — підвищений попит на валюту на тлі зменшення її надходжень в країну. А звідси — девальваційний тиск на курс гривні.

Нагадаємо, серпень поточного року запам’ятався українцям "американськими гірками" на готівковому валютному ринку. Після тримісячної стабільності (починаючи з травня) з кінця липня готівкову гривню трясе. Протягом останнього літнього місяця гривня в банках та валютних обмінниках встигла побувати на значеннях, близьких до офіційного курсу (36,6), піднятися до ледве не 39, і знову впасти до менш ніж 37 за долар.

Новини.LIVE розбиралися з причинами такої поведінки української валюти та спробували спрогнозувати долю гривні до кінця року і на рік наступний — в ексклюзивному авторському матеріалі "Чому падала гривня і що її чекає далі"