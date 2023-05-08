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Касается всех пенсионеров: в ПФУ рассказали об изменениях во время войны

8 мая 2023 07:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — в ПФУ рассказали об изменениях во время войны
Украинские женщины пожилого возраста. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в связи с войной многие пенсионеры не имеют доступа к услугам, предоставляемым Пенсионным фондом. В связи с этим механизм обслуживания изменился.

Об этом сообщает ПФУ в своем Telegram-канале.

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В Пенсионном фонде отметили, что сейчас активно развивают направление предоставления услуг онлайн. Сделать это можно через персональный кабинет на портале электронных услуг ПФУ.

В частности, для упрощения доступа разработали мобильное приложение "Пенсионный фонд".

При этом остается возможность личного посещения органов Пенсионного фонда. Действует принцип экстерриториальности.

"Если же пользователь услуг Пенсионного фонда Украины желает посетить Фонд лично, он может сделать это там, где удобно: обслуживание по принципу экстерриториальности стало для органов Пенсионного фонда Украины обыденностью, привычным делом", — сообщают в ПФУ.

Так, если гражданин зарегистрирован в одном месте, а хочет воспользоваться услугами в другом, то нет никаких препятствий: их могут предоставить в выбранном сервисном центре ПФУ.

Адрес сервисных центров Пенсионного фонда можно найти по ссылке.

В сервисном центре можно решить следующие вопросы:

  • назначение и перерасчет пенсий, жилищных субсидий, льгот, страховых выплат;
  • изменение способа выплаты денежных средств;
  • возобновление или прекращение выплаты;
  • перевод выплат по новому месту жительства;
  • консультации и разъяснение действующего законодательства;
  • получение справок о размере пенсии, пребывании на учете;
  • выдача пенсионных удостоверений;
  • предоставление сведений из реестра застрахованных лиц;
  • оформление пособия на погребение.

Больше о пенсиях

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, когда украинские граждане станут получать более достойные пенсии. В ведомстве большие надежды возлагают реформу, которая позволит приблизиться к нормам Европейского Союза и гарантировать обеспеченное будущее украинцев.

Также мы писали, что украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.

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