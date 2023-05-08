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Стосується всіх пенсіонерів: у ПФУ розповіли про зміни під час війни

8 травня 2023 07:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — у ПФУ розповіли про зміни під час війни
Українські жінки літнього віку. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні у зв'язку з війною багато пенсіонерів не мають доступу до послуг, які надає Пенсійний фонд. З огляду на це механізм обслуговування змінився.

Про це повідомляє ПФУ у своєму Telegram-каналі.

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У Пенсійному фонді зазначили, що зараз активно розвивають напрямок надання послуг онлайн. Зробити це можна через особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФУ.

Зокрема, для спрощення доступу розробили мобільний застосунок "Пенсійний фонд".

При цьому залишається можливість особистого відвідування органів Пенсійного фонду. Діє принцип екстериторіальності.

"Якщо ж користувач послуг Пенсійного фонду України бажає відвідати Фонд особисто, він може зробити це там, де зручно: обслуговування за принципом екстериторіальності стало для органів Пенсійного фонду України буденністю, звичною справою", — повідомляють у ПФУ.

Так, якщо громадянин зареєстрований в одному місці, а хоче скористатись послугами в іншому, то не існує жодних перепон: їх можуть надати в обраному сервісному центрі ПФУ.

Адреси сервісних центрів Пенсійного фонду можна знайти за посиланням.

У сервісному центрі можна вирішити такі питання:

  • призначення та перерахунок пенсій, житлових субсидій, пільг, страхових виплат;
  • зміна способу виплати коштів;
  • відновлення чи припинення виплати;
  • переведення виплат за новим місцем проживання;
  • консультації та роз’яснення чинного законодавства;
  • отримання довідок про розмір пенсії, перебування на обліку;
  • видача пенсійних посвідчень;
  • надання відомостей із реєстру застрахованих осіб;
  • оформлення допомоги на поховання.

Більше про пенсії

Нагадаємо, у Пенсійному фонду України (ПФУ) розповіли, коли українські громадяни почнуть отримувати більш гідні пенсії. У відомстві великі надії покладають на реформу, яка дозволить наблизитися до норм Європейського Союзу та гарантувати забезпечене майбутнє українців.

Також ми писали, що українців можуть позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.

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