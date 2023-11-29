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Страховой стаж для пенсии по возрасту — что изменится в 2024 году

29 ноября 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — как изменятся требования к стажу в 2024 году
Люди преклонного возраста. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в 2024 году усилятся правила выхода на пенсию по возрасту для граждан. Ожидается, что вырастет продолжительность страхового стажа.

О том, как изменятся требования, сообщили в одном из управлений Пенсионного фонда.

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Как изменятся требования к стажу в 2024 году

Как отмечают в фонде, с 1 января 2024 года будет добавлен один год страхового стажа, чтобы выйти на "заслуженный отдых" по возрасту в 60 лет. Граждане должны будут иметь в своем "активе" не менее 31 года стажа.

В то же время в ПФУ объяснили, что делать тем, у кого после достижения 60 лет не хватает страхового стажа. Если его недостаточно, то у граждан будет право на пенсию чуть позже — в 63 года при наличии стажа не менее 21 года. Если даже такого количества страхового стажа не будет, то пенсионные выплаты назначат в 65 лет. Но при условии, что есть хотя бы 15-20 лет стажа.

Специалисты объясняют, что бывают случаи, когда у человека меньше 15 лет страхового стажа. В таких условиях в возрасте 65 лет гражданин будет иметь право на получение "государственной социальной помощи" вместо пенсионной выплаты.

Ужесточение требований к выходу на пенсию

По данным Пенсионного фонда, продолжительность страхового стажа в Украине, предоставляющая людям право на выход на пенсию в случае достижения ими 60 лет, будет ежегодно расти.

Ожидается, что процесс будет продолжаться до 2028 года.

То есть чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2028 году, необходимо будет иметь по меньшей мере 35 лет страхового стажа. В то же время, начиная с 1 января 2028 года, в случае наличия 40 и более лет стажа пенсию по возрасту будут назначать независимо от возраста.

Как подтвердить стаж

В случае, если потерялась трудовая книжка, гражданин может подтвердить рабочий стаж дистанционно. В системе ПФУ хранятся сведения, начиная с 2000 года. Там есть электронные трудовые книжки.

Обновить утраченную информацию можно через сайт е-услуг Пенсионного фонда или с помощью приложения ПФУ.

Для этого нужно:

  • авторизоваться в выбранном е-сервисе с помощью е-подписи или BankID;
  • пойти в меню "Коммуникации по ПФУ";
  • найти "Запрос на получение электронных документов";
  • выбрать "Извлечение из ЭТК";
  • ввести данные в дополнительные поля;
  • подписать электронной подписью;
  • направить обращение.

Ознакомиться с данными о периодах работы и загрузить их на гаджет можно через несколько минут в окошечке "Мои обращения".

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с января 2024 года власти намерены повысить размер минимальной пенсии. Известно, кто сможет получить больше и как вырастут выплаты.

Также мы писали, что до конца текущего года для некоторых категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет Министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.

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