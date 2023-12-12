Субсидии в Украине — что важно знать для безработных и пенсионеров

Субсидия для безработных и пенсионеров — известно, какие доходы влияют на пособие
В Украине на жилищные субсидии для оплаты коммунальных услуг имеют право безработные и пенсионеры. В таких случаях для назначения и расчета пособия принимают во внимание определенные доходы.
Об этом говорится в материалах Кабинета Министров.
Субсидии для безработных и пенсионеров
При назначении субсидии специалисты ПФУ учитывают доходы за разные периоды. Так, в случае назначения пособия на отопительный период с начала сезона считают первое полугодие текущего года, однако есть некоторые отличия.
Для пенсионеров берут в качестве дохода размер пенсии за август. Если субсидию назначают не с начала отопительного сезона, то размер пенсии считается за месяц, предшествующий месяцу предыдущего месяца, когда начинается начисление субсидии.
Также по-особому считают доходы безработных. Во время военного положения существует одно условие, касающееся человека, который потерял работу в этот период и стал на учет в Госслужбе занятости как безработный. Так, когда человек начинает получать пособие по безработице, то в среднемесячный совокупный доход берут не заработную плату, а именно сумму выплачиваемой помощи. При этом важно получить ее за полный месяц перед тем, как обращаться за жилищной субсидией. Сумма среднемесячного дохода влияет на размер пособия и возможность его оказания.
Если пенсионер не работает и в последний месяц периода учета доходов не было дополнительных источников поступлений денег, то его среднемесячный доход рассчитают аналогично как в предыдущем случае. А вот денежные выплаты от международных организаций и помощь для внутренне перемещенных лиц не учтут в общий доход в этих двух случаях.
Куда следует обращаться за субсидией
В случае, если такие лица претендуют на назначение субсидии, то должны в удобный для себя способ подать в органы ПФУ заявление с декларацией.
Для того, чтобы подать документы на назначение жилищных субсидий, можно воспользоваться разными способами:
- лично через сервисные центры Пенсионного фонда;
- отправить по почте в адрес органа Фонда;
- через онлайн-сервисы, вебпортал е-услуг ПФУ;
- мобильное приложение Пенсионного фонда.
Что еще стоит знать
Ранее мы писали, что в Украине гражданам, получавшим жилищную субсидию, в ряде случаев могут ее отменить. Однако иногда помощь на оплату коммунальных услуг можно возобновить.
Также мы писали, что в декабре текущего года украинцы могут получить жилищные субсидии, размер которых будет больше из-за отопительного сезона. Также правительство существенно увеличило объем денежной помощи на покупку дров и угля.
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