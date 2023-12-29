Жилищные субсидии на зиму — можно ли сейчас подать заявку и какая будет сумма

Субсидии до конца зимы — известно, какие будут суммы и кто получит меньше
Украинцы еще могут подавать заявки и получить "зимнюю" жилищную субсидию, однако есть один значительный нюанс. Хотя в отопительный сезон размер пособия предоставляют больший, они получат меньше.
Об этом идет речь в сообщении Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
"Зимние" жилищные субсидии
Как отмечают специалисты фонда, граждане, нуждающиеся в помощи с оплатой коммунальных услуг, могут обратиться за назначением субсидии. Так, если человек обратится за оформлением субсидии в декабре и в последующих месяцах, то зимняя выплата поступит не в полном объеме.
В таком случае, средства на оплату коммунальных услуг поступят не за весь отопительный сезон, а только с месяца, когда было обращение за субсидией. В то время как те, кто успел подать заявку до отопительного сезона, получат деньги за все три месяца.
Размер жилищной субсидии
На размер субсидии влияет ряд факторов, в частности доход домохозяйства, размер коммунальных, возможное наличие задолженности. Для вычисления обязательного платежа используют специальную формулу. Специалисты делают следующее:
- устанавливают среднемесячный совокупный доход семьи;
- делят полученный результат на количество членов семьи, получают среднемесячный доход домохозяйства на одного человека;
- полученное значение на одного человека делят на прожиточный минимум на одного человека;
- результат делят на два, а затем умножают на 20%, полученное значение будет называться "процент от среднемесячного совокупного дохода";
- чтобы рассчитать обязательный платеж, необходимо умножить полученный процент на среднемесячный общий доход домохозяйства.
В среднемесячном доходе домохозяйства учитывают:
- пенсию;
- зарплату;
- стипендию;
- денежные переводы из-за границы;
- некоторые соцвыплаты;
- выплаты по безработице;
- иной вид доходов, задекларированных гражданином.
В месяц украинцы в среднем получают до 1,7 тыс. грн помощи. В этом отопительном сезоне размер помощи вырос, учитывая повышение тарифов на электрическую энергию.
Куда подавать заявление на получение субсидии
Заявление на получение субсидии следует подавать в органы Пенсионного фонда лично или дистанционно. В частности, можно отправить по почте или в электронной форме:
- через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда;
- мобильное приложение Пенсионного фонда;
- через портал "Дія".
Что еще стоит знать
Напомним, государство готово субсидировать граждан, которые самостоятельно не могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги во время отопительного сезона из-за низких доходов. Однако помощь предусмотрена только добросовестным плательщикам на потребленные услуги.
Также мы писали, что в Украине возросло количество субсидиантов на фоне повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. В то же время, перечень тех, кто имеет право на пособие на оплату ЖКУ, расширили.
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