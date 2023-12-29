Житлові субсидії на зиму — чи можна зараз подати заявку та яка буде сума

Гроші та платіжки у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці ще можуть подавати заяви та отримати "зимову" житлову субсидію, проте є один значний нюанс. Хоч в опалювальний сезон розмір допомоги надається збільшений, вони отримають менше.

Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як зазначають фахівці фонду, громадяни, які потребують допомоги з оплатою комунальних послуг, можуть звернутися за призначенням субсидії. Так, якщо людина звернеться за оформленням субсидії у грудні та наступних місяцях, то зимова виплата надійде не в повному обсязі.

У такому разі кошти на оплату комунальних послуг надійдуть не за весь опалювальний сезон, а лише з місяця, коли було звернення за субсидією. Тоді як, ті, хто встиг подати заявку до опалювального сезону, отримає гроші за всі три місяці.

Розмір житлової субсидії

На розмір субсидії впливає низка факторів, зокрема, дохід домогосподарства, розмір комунальних, можлива наявність заборгованості. Для обчислення обов'язкового платежу використовують спеціальну формулу. Фахівці роблять наступне:

встановлюють середньомісячний сукупний дохід родини;

ділять отриманий результат на кількість членів родини, отримують середньомісячний дохід домогосподарства на одну особу;

отримане значення на одну особу ділять на прожитковий мінімум на одну особу;

результат ділять на два, а потім множать на 20%, отримане значення називатиметься "відсоток від середньомісячного сукупного доходу";

щоб розрахувати обов'язковий платіж, потрібно помножити отриманий відсоток на середньомісячний загальний дохід домогосподарства.

В середньомісячному доході домогосподарства враховують:

пенсію;

зарплату;

стипендію;

грошові перекази з-за кордону;

деякі соцвиплати;

виплати з безробіття;

інший вид доходів, які задекларував громадянин.

За місяць українці у середньому отримують до 1,7 тис. грн допомоги. Цього опалювального сезону розмір допомоги зріс, зважаючи на підвищення тарифів на електричну енергію.

Куди подавати заяву на отримання субсидії

Заяву на отримання субсидії потрібно подавати в органи Пенсійного фонду особисто чи дистанційно. Зокрема, можна надіслати поштою чи в електронній формі:

через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду;

мобільний додаток Пенсійного фонду;

через портал "Дія".

Що ще варто знати

Нагадаємо, держава готова субсидувати громадян, які самостійно не можуть оплачувати житлово-комунальні послуги під час опалювального сезону через низькі доходи. Однак, допомога передбачена тільки сумлінним платникам на спожиті послуги.

Також ми писали, в Україні зросла кількість субсидіантів на тлі підвищення тарифів за житлово-комунальні послуги. Водночас перелік тих, хто має право на допомогу на оплату ЖКП, розширили.