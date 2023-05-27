Субсидии на лето: до какого числа еще будут принимать заявки
Украинцам, желающим получать помощь в виде жилищных субсидий на оплату коммунальных услуг в неотапливаемый период года, нужно поспешить с подачей заявлений. Это можно сделать до конца июня этого года.
Об этом рассказали в одном из главных управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Назначение субсидий на лето
Как отметили в фонде, часть субсидий переназначили автоматически, то есть большинству граждан не нужно дополнительно подавать документы на получение денежной помощи.
В среднем размер пособия, выделяемого на домохозяйство на неотапливаемый сезон, составляет 350-400 грн.
Подавать заявления и декларации о доходах следует в случае:
- если человек не получал субсидию в отопительном сезоне;
- произошли изменения в составе и прибылях домохозяйства;
- в составе домохозяйства есть переселенцы;
- не все из зарегистрированных в домохозяйстве проживают по месту регистрации;
- человек арендует для проживания жилое помещение.
Не назначат жилищную субсидию, если заявители:
- тратят на коммуналку менее 15% от доходов;
- задолжали за квартплату более 680 грн;
- если семья совершила покупку на сумму, превышающую 50 тысяч гривен.
Кто еще из украинцев имеет право на субсидию
Недавно правительство разрешило оформлять субсидии гражданам, находившимся в плену более месяца. Также ввели ряд новых правил для назначения пособия на оплату коммунальных услуг.
Как отмечают в ПФУ, предполагаются, в частности, следующие изменения:
- во время назначения пособия по оплате ЖКХ не будут учитывать доходы граждан, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести;
- возможность указания в сведениях о личности адреса, по которому задекларирована (до этого предполагалось использование исключительно зарегистрированного или фактического места жительства), однако субсидия будет назначаться только по одному месту жительства;
- при расчете жилищной субсидии на отопительный сезон домохозяйству, которое в результате осталось без тепла/газа и для обогрева использует электроприборы, будут применять социальный норматив на коммунальную услугу по поставке и распределению электрической энергии для индивидуального отопления;
- можно продлить срок, который предоставляется для устранения ошибки в заявлении на назначение субсидии. Его можно пролонгировать в случае болезни, однако не дольше, чем до даты окончания отопительного/неотапливаемого сезонов;
- граждане обязаны в течение 30 дней уведомить органы ПФУ, в случае пребывания за границей более 60 дней в период, за который учитывают доходы.
Напомним, в Украине хотят ввести единый тариф на электроэнергию для населения с 1 июня 2023 года. Цену, которую будут платить все украинцы, предлагают установить на уровне 2,88 грн/кВт-час.
Также мы писали, что граждане, которые не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, начали получать автоматически переназначенные субсидии на лето. Специалисты назвали девять основных причин отказа в оказании помощи.