Субсидии на лето — до какого числа еще будут принимать заявки

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

Украинцам, желающим получать помощь в виде жилищных субсидий на оплату коммунальных услуг в неотапливаемый период года, нужно поспешить с подачей заявлений. Это можно сделать до конца июня этого года.

Об этом рассказали в одном из главных управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Назначение субсидий на лето

Как отметили в фонде, часть субсидий переназначили автоматически, то есть большинству граждан не нужно дополнительно подавать документы на получение денежной помощи.

В среднем размер пособия, выделяемого на домохозяйство на неотапливаемый сезон, составляет 350-400 грн.

Подавать заявления и декларации о доходах следует в случае:

если человек не получал субсидию в отопительном сезоне;

произошли изменения в составе и прибылях домохозяйства;

в составе домохозяйства есть переселенцы;

не все из зарегистрированных в домохозяйстве проживают по месту регистрации;

человек арендует для проживания жилое помещение.

Не назначат жилищную субсидию, если заявители:

тратят на коммуналку менее 15% от доходов;

задолжали за квартплату более 680 грн;

если семья совершила покупку на сумму, превышающую 50 тысяч гривен.

Кто еще из украинцев имеет право на субсидию

Недавно правительство разрешило оформлять субсидии гражданам, находившимся в плену более месяца. Также ввели ряд новых правил для назначения пособия на оплату коммунальных услуг.

Как отмечают в ПФУ, предполагаются, в частности, следующие изменения:

во время назначения пособия по оплате ЖКХ не будут учитывать доходы граждан, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести;

возможность указания в сведениях о личности адреса, по которому задекларирована (до этого предполагалось использование исключительно зарегистрированного или фактического места жительства), однако субсидия будет назначаться только по одному месту жительства;

при расчете жилищной субсидии на отопительный сезон домохозяйству, которое в результате осталось без тепла/газа и для обогрева использует электроприборы, будут применять социальный норматив на коммунальную услугу по поставке и распределению электрической энергии для индивидуального отопления;

можно продлить срок, который предоставляется для устранения ошибки в заявлении на назначение субсидии. Его можно пролонгировать в случае болезни, однако не дольше, чем до даты окончания отопительного/неотапливаемого сезонов;

граждане обязаны в течение 30 дней уведомить органы ПФУ, в случае пребывания за границей более 60 дней в период, за который учитывают доходы.

Напомним, в Украине хотят ввести единый тариф на электроэнергию для населения с 1 июня 2023 года. Цену, которую будут платить все украинцы, предлагают установить на уровне 2,88 грн/кВт-час.

Также мы писали, что граждане, которые не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, начали получать автоматически переназначенные субсидии на лето. Специалисты назвали девять основных причин отказа в оказании помощи.