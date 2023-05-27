Субсидії на літо — до якого числа ще прийматимуть заявки

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

Українцям, які бажають отримувати допомогу у вигляді житлових субсидій на оплату комунальних послуг в неопалювальний період року, потрібно поспішити із подачею заяв. Це можна зробити до кінця червня поточного року.

Про це розповіли в одному з головних управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Призначення субсидій на літо

Як зазначили у фонді, частину субсидій перепризначили автоматично, тобто більшості громадян не потрібно було додатково подавати документи на отримання грошової допомоги.

У середньому розмір допомоги, що виділяють на домогосподарство на неопалюваний сезон, становить 350-400 грн.

Подавати заяви та декларації про доходи потрібно у разі:

якщо людина не отримувала субсидію в опалювальному сезоні;

сталися зміни в складі та прибутках домогосподарства;

у складі домогосподарства є переселенці;

не всі із зареєстрованих в домогосподарстві проживають за місцем реєстрації;

людина орендує для проживання житлове приміщення.

Не призначать житлову субсидію, якщо заявники:

витрачають на комуналку менше 15% від доходів;

заборгували за квартплату більше 680 грн;

якщо родина здійснила покупку на суму, що перевищує 50 тисяч гривень.

Хто ще з українців має право на субсидію

Нещодавно уряд дозволив оформлювати субсидії громадянам, які перебували у полоні понад місяць. Також запровадив низку нових правил для призначення допомоги на оплату комунальних послуг.

Як зазначають у ПФУ, передбачаються, зокрема, такі зміни:

під час призначення допомоги на оплату ЖКГ не враховуватимуть доходи громадян, які перебувають у полоні чи вважаються зниклими безвісти;

можливість зазначення у відомостях про особу адреси, за якою задекларована (до цього передбачалось використання виключно зареєстрованого або ж фактичного місця проживання), проте субсидія призначатиметься тільки за одним місцем проживання;

під час розрахунку житлової субсидії на опалювальний сезон домогосподарству, яке через війну залишилося без тепла/газу і для обігріву використовує електроприлади, застосовуватимуть соціальний норматив на комунальну послугу із постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення;

можна продовжити термін, який надається для виправлення помилки у заяві на призначення субсидії. Його можна пролонгувати у випадку хвороби, проте не довше ніж до дати закінчення опалювального/неопалювального сезонів;

громадяни зобов’язані упродовж 30 днів повідомити органи ПФУ, у разі перебування за кордоном більш ніж 60 днів у період, за який враховують доходи.

Нагадаємо, в Україні хочуть запровадити єдиний тариф на електроенергію для населення з 1 червня 2023 року. Ціну, яку платитимуть всі українці, пропонують встановити на рівні 2,88 грн/кВт-год.

Також ми писали, що громадяни, які не можуть самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги, почали отримувати автоматично перепризначені субсидії на літо. Фахівці назвали дев'ять основних причин відмови у наданні допомоги.