Субсидії на літо: до якого числа ще прийматимуть заявки
Українцям, які бажають отримувати допомогу у вигляді житлових субсидій на оплату комунальних послуг в неопалювальний період року, потрібно поспішити із подачею заяв. Це можна зробити до кінця червня поточного року.
Про це розповіли в одному з головних управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).
Призначення субсидій на літо
Як зазначили у фонді, частину субсидій перепризначили автоматично, тобто більшості громадян не потрібно було додатково подавати документи на отримання грошової допомоги.
У середньому розмір допомоги, що виділяють на домогосподарство на неопалюваний сезон, становить 350-400 грн.
Подавати заяви та декларації про доходи потрібно у разі:
- якщо людина не отримувала субсидію в опалювальному сезоні;
- сталися зміни в складі та прибутках домогосподарства;
- у складі домогосподарства є переселенці;
- не всі із зареєстрованих в домогосподарстві проживають за місцем реєстрації;
- людина орендує для проживання житлове приміщення.
Не призначать житлову субсидію, якщо заявники:
- витрачають на комуналку менше 15% від доходів;
- заборгували за квартплату більше 680 грн;
- якщо родина здійснила покупку на суму, що перевищує 50 тисяч гривень.
Хто ще з українців має право на субсидію
Нещодавно уряд дозволив оформлювати субсидії громадянам, які перебували у полоні понад місяць. Також запровадив низку нових правил для призначення допомоги на оплату комунальних послуг.
Як зазначають у ПФУ, передбачаються, зокрема, такі зміни:
- під час призначення допомоги на оплату ЖКГ не враховуватимуть доходи громадян, які перебувають у полоні чи вважаються зниклими безвісти;
- можливість зазначення у відомостях про особу адреси, за якою задекларована (до цього передбачалось використання виключно зареєстрованого або ж фактичного місця проживання), проте субсидія призначатиметься тільки за одним місцем проживання;
- під час розрахунку житлової субсидії на опалювальний сезон домогосподарству, яке через війну залишилося без тепла/газу і для обігріву використовує електроприлади, застосовуватимуть соціальний норматив на комунальну послугу із постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення;
- можна продовжити термін, який надається для виправлення помилки у заяві на призначення субсидії. Його можна пролонгувати у випадку хвороби, проте не довше ніж до дати закінчення опалювального/неопалювального сезонів;
- громадяни зобов’язані упродовж 30 днів повідомити органи ПФУ, у разі перебування за кордоном більш ніж 60 днів у період, за який враховують доходи.
Нагадаємо, в Україні хочуть запровадити єдиний тариф на електроенергію для населення з 1 червня 2023 року. Ціну, яку платитимуть всі українці, пропонують встановити на рівні 2,88 грн/кВт-год.
Також ми писали, що громадяни, які не можуть самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги, почали отримувати автоматично перепризначені субсидії на літо. Фахівці назвали дев'ять основних причин відмови у наданні допомоги.