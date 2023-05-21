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В Україні субсидії призначатимуть по-новому: що змінилось

21 травня 2023 07:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Субсидії в Україні — допомогу призначатимуть по-новому
Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Український уряд на своєму останньому засіданні ухвалив низку змін, що стосуються призначення житлових субсидій. Зокрема, передбачена допомога для громадян, які перебували у полоні.

Про це інформує пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Ключові зміни у призначенні субсидії

Як зазначають у ПФУ, згідно з урядовою постановою, в країні передбачається, зокрема, наступне:

  • можливість призначення допомоги на оплату комунальних послуг громадянам, які щонайменше місяць перебували у полоні;
  • під час призначення допомоги на оплату ЖКГ не враховуватимуть доходи громадян, які перебувають у полоні чи вважаються зниклими безвісти;
  • можливість зазначення у відомостях про особу адреси, за якою задекларована (до цього передбачалось використання виключно зареєстрованого або ж фактичного місця проживання), проте субсидія призначатиметься тільки за одним місцем проживання;
  • під час розрахунку житлової субсидії на опалювальний сезон домогосподарству, яке через війну залишилося без тепла/газу і для обігріву використовує електроприлади, застосовуватимуть соціальний норматив на комунальну послугу із постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення;
  • можна продовжити термін, який надається для виправлення помилки у заяві на призначення субсидії. Його можна пролонгувати у випадку хвороби, проте не довше ніж до дати закінчення опалювального/неопалювального сезонів;
  • громадяни зобов’язані упродовж 30 днів повідомити органи ПФУ, у разі перебування за кордоном більш ніж 60 днів у період, за який враховують доходи.

Які суми допомоги зараз надають

За даними Міністерства соціальної політики, у травні 2023 року громадянам, які потребують державної допомоги в оплаті комунальних послуг, вже почали нараховувати житлові субсидії на "літній" сезон.

У середньому розмір допомоги, що виділяють на домогосподарство на зимовий сезон, становить 1,5 тис. грн, а на неопалюваний — 350-400 грн.

Субсидія призначається, якщо сума у платіжці за комунальні послуги перевищує 15% доходу усіх членів родини. Чим менший дохід має сім'я, то більшу суму надає держава. Якщо призначають з початку неопалювального сезону, то для її розрахунку враховують середньомісячний сукупний дохід за третій та четвертий квартали попереднього календарного року. Пенсійні виплати враховують у розмірі нарахованої пенсії за березень цього року.

У 2023-му на субсидії, як і минулого року, державним бюджетом передбачено 25 млрд грн. Число субсидіантів сягає 2,2 мільйона, додали у відомстві.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді попередили про зменшення розміру житлових субсидій, які виплатять у травні за квітень. Суми зменшаться, оскільки завершився опалювальний сезон.

Також ми писали, що громадяни, які не можуть самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги, почали отримувати автоматично перепризначені субсидії на літо. Фахівці назвали дев'ять основних причин відмови у наданні допомоги.

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