Субсидии в Украине — как будет действовать механизм оказания помощи с 1 февраля

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине даже на фоне войны действует государственная программа помощи по оплате жилищно-коммунальных услуг. Эксперты рассказали, каким будет механизм предоставления субсидий с 1 февраля 2024 года.

Об этом сообщили представители Министерства социальной политики.

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Предоставление жилищных субсидий с 1 февраля

Как отмечают в ведомстве, состоявшееся в этом году повышение минимальной заработной платы не повлияет на размер пособия, назначенного ранее, а по отдельным статьям расходов действует повышенный размер субсидии.

Право на помощь по оплате ЖКУ имеют домохозяйства, расходы которых на "коммуналку" составляют более 15% от общего дохода всех членов семьи. Раньше соответствующая норма составляла 20%, поэтому право на нее было у меньшего числа граждан.

В феврале будут рассчитывать субсидии, взяв среднемесячный доход за первый-второй кварталы года, а для пенсионеров в расчет дохода возьмут сумму пенсии за месяц, предшествующий месяцу перед отопительным сезоном (т.е. за август).

Размер субсидии в феврале 2024 года

Таким образом, в 2024 году программа жилищных субсидий будет работать и дальше, а все незащищенные украинцы получат государственную помощь на оплату коммунальных услуг. В этом году выделили 50 млрд гривен на субсидии, что на четверть больше против прошлого года. Ожидается, что субсидией воспользуются около 3 млн. семей.

Украинцы в среднем получат субсидию на оплату коммунальных услуг в отопительный сезон в 1,41 тыс. грн.

На зиму 2024 года нормы твердого топлива, на которые дают субсидию, увеличились в четыре раза. А именно:

на уголь — 2,23 тонны;

на дрова — 7,41 тонны.

Размер такой помощи рассчитывается в зависимости от доходов членов семьи индивидуально. Субсидия на покупку твердого печного бытового топлива выросла более чем в два раза, до 16,2 тыс. грн в год, на одну семью.

Как и где оформить субсидии в феврале

Обратиться за оформлением жилищной субсидии можно следующими способами:

на вебпортале е-услуг ПФУ, мобильное приложение ПФУ или портале госуслуг "Дія";

в любом сервисном центре ПФУ, вне зависимости от места регистрации;

у уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, горсовета соответствующей тергромады и должностных лиц ЦНАПов;

почтой, отправив обращение в ПФУ.

Что еще стоит знать

Напомним, в некоторых украинских регионах местные власти принимают программы поддержки населения, предоставляя компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг за счет средств местных бюджетов. Речь идет о наиболее уязвимых категориях граждан, которые в соответствии с законодательством не получают льгот и жилищных субсидий.

Также мы писали, что государство гарантирует помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг ряду граждан во время войны. В частности, предусмотрена скидка в 50% на услуги ЖКХ для женщин, потерявших на войне мужей.