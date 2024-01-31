Субсидії в Україні — як діятиме механізм надання допомоги з 1 лютого

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні навіть на тлі війни діє державна програма допомоги з оплати житлово-комунальних послуг. Експерти розповіли, який буде механізм надання субсидій з 1 лютого 2024 року.

Про це повідомили представники Міністерства соціальної політики.

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Надання житлових субсидій з 1 лютого

Як зазначають у відомстві, підвищення мінімальної заробітної плати, яке відбулося цьогоріч, не вплине на розмір допомоги, призначеної раніше, а за окремими статтями видатків діє підвищений розмір субсидії.

Право на допомогу з оплати ЖКП мають домогосподарства, видатки яких на "комуналку" більші за 15% від загального доходу усіх членів родини. Раніше відповідна норма становила 20%, тому право на неї мало менше громадян.

У лютому розраховуватимуть субсидії, взявши середньомісячний дохід за перший-другий квартали року, а для пенсіонерів у розрахунку доходу візьмуть суму пенсії за місяць, який є попереднім перед місяцем, що передує опалювальному сезону (тобто за серпень).

Розмір субсидії у лютому 2024 року

Таким чином, цьогоріч програма житлових субсидій працюватиме надалі, а всі незахищені українці одержать державну допомогу на оплату комунальних послуг. На цей рік виділили 50 млрд гривень на субсидії, що на чверть більше проти минулого року. Очікується, що субсидією скористаються близько 3 млн сімей.

Українці у середньому отримають субсидію на оплату комунальних послуг в опалювальний сезон у 1,41 тис. грн.

На зиму 2024 року норми твердого палива, на які дають субсидію, збільшили вчетверо. А саме:

на вугілля — 2,23 тонни;

на дрова — 7,41 тонни.

Розмір такої допомоги розраховують залежно від доходів членів родини індивідуально. Субсидія на купівлю твердого пічного побутового палива зросла у понад двічі, до 16,2 тис. грн на рік, на одну родину.

Як і де оформити субсидії у лютому

Звернутися за оформленням житлової субсидії можна у такі способи:

на вебпорталі е-послуг ПФУ, мобільному застосунку ПФУ або порталі держпослуг "Дія";

у будь-якому сервісному центрі ПФУ, незалежно від місця реєстрації;

в уповноважених посадовців виконавчого органу сільської, селищної, міськради відповідної тергромади та посадовців ЦНАПів;

поштою, відправивши звернення у ПФУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у деяких українських регіонах місцева влада ухвалює програми підтримки населення, надаючи компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів. Йдеться про найбільш вразливі категорії громадян, які відповідно до законодавства не отримують пільг та житлових субсидій.

Також ми писали, держава гарантує допомогу в оплаті житлово-комунальних послуг низці громадян під час війни. Зокрема, передбачена знижка у 50% на послуги ЖКГ для жінок, які втратили на війні чоловіків.