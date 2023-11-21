Субсидии в Украине — кто из граждан может обращаться за помощью

Субсидии на зиму — какие категории граждан могут обращаться за помощью
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, кто может обращаться за назначением субсидии на оплату коммунальных услуг в неотапливаемый период 2023—2024. Такое право имеют несколько категорий людей.
Об этом говорится в материалах ПФУ.
Обращение за субсидией на отопительный сезон
По информации Пенсионного фонда, за назначением субсидии вправе обращаться четыре категории граждан.
Это прописано в Положении о порядке назначения субсидий, утвержденном правительственным постановлением №848 от 21.10.1995.
Такое право предоставлено:
- одному из зарегистрированных в жилом помещении лиц, если разделены лицевые счета, каждый из тех, на кого открыт счет;
- гражданину, не зарегистрированному в жилом помещении или доме, однако фактически проживающий на основании договора аренды жилья (или по судебному решению);
- индивидуальным застройщикам, дома которых не приняты в эксплуатацию, в случае начисления платы за коммунальные услуги;
- внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые не зарегистрированы в жилом помещении, однако фактически проживают в нем без договора аренды жилья (подтверждены справкой ВПЛ).
Кому пересмотрят субсидии
В отопительный сезон обращаться за назначением субсидии модно не всем. Автоматически субсидия перечисляется:
- домохозяйству, которому назначена субсидия на неотапливаемый период текущего года;
- домохозяйству, которое имело в размере 0,00 грн на неотапливаемый сезон.
Новое обращение на субсидии нужно писать отопительный период лет следующим категориям:
- тем, кто подал заявление на прекращение жилищной субсидии и имел льготу на оплату ЖКУ, а на отопительный период желает получить субсидию;
- тем, у кого произошли изменения в составе зарегистрированных лиц, например изменения в социальном состоянии.
Как рассчитывается субсидия
Субсидию назначают, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение одного месяца после его отмены.
В предыдущий отопительный сезон граждане получали в среднем до 1,6 тыс. гривен помощи в месяц на субсидию. В этом году размер пособия может повыситься, учитывая рост тарифов на электричество.
Что еще стоит знать
Напомним, государство готово субсидировать граждан, которые самостоятельно не могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги во время отопительного сезона из-за низких доходов. Однако помощь предусмотрена только добросовестным плательщикам на потребленные услуги.
Также мы писали, что в Украине возросло количество субсидиантов на фоне повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. В то же время, перечень тех, кто имеет право на пособие на оплату ЖКУ, расширили.
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