Субсидии в Украине — кто из граждан может обращаться за помощью

Платеж за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, кто может обращаться за назначением субсидии на оплату коммунальных услуг в неотапливаемый период 2023—2024. Такое право имеют несколько категорий людей.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

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Обращение за субсидией на отопительный сезон

По информации Пенсионного фонда, за назначением субсидии вправе обращаться четыре категории граждан.

Это прописано в Положении о порядке назначения субсидий, утвержденном правительственным постановлением №848 от 21.10.1995.

Такое право предоставлено:

одному из зарегистрированных в жилом помещении лиц, если разделены лицевые счета, каждый из тех, на кого открыт счет;

гражданину, не зарегистрированному в жилом помещении или доме, однако фактически проживающий на основании договора аренды жилья (или по судебному решению);

индивидуальным застройщикам, дома которых не приняты в эксплуатацию, в случае начисления платы за коммунальные услуги;

внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые не зарегистрированы в жилом помещении, однако фактически проживают в нем без договора аренды жилья (подтверждены справкой ВПЛ).

Кому пересмотрят субсидии

В отопительный сезон обращаться за назначением субсидии модно не всем. Автоматически субсидия перечисляется:

домохозяйству, которому назначена субсидия на неотапливаемый период текущего года;

домохозяйству, которое имело в размере 0,00 грн на неотапливаемый сезон.

Новое обращение на субсидии нужно писать отопительный период лет следующим категориям:

тем, кто подал заявление на прекращение жилищной субсидии и имел льготу на оплату ЖКУ, а на отопительный период желает получить субсидию;

тем, у кого произошли изменения в составе зарегистрированных лиц, например изменения в социальном состоянии.

Как рассчитывается субсидия

Субсидию назначают, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение одного месяца после его отмены.

В предыдущий отопительный сезон граждане получали в среднем до 1,6 тыс. гривен помощи в месяц на субсидию. В этом году размер пособия может повыситься, учитывая рост тарифов на электричество.

Что еще стоит знать

Напомним, государство готово субсидировать граждан, которые самостоятельно не могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги во время отопительного сезона из-за низких доходов. Однако помощь предусмотрена только добросовестным плательщикам на потребленные услуги.

Также мы писали, что в Украине возросло количество субсидиантов на фоне повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. В то же время, перечень тех, кто имеет право на пособие на оплату ЖКУ, расширили.