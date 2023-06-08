Субсидии и льготы в Украине — что важно знать участникам боевых действий

Коммунальные квитанции в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине участники боевых действий (УБД) имеют право на получение государственного пособия на оплату коммунальных услуг в денежной форме. Чтобы получить льготы, следует обратиться в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Об этом сообщили в отделе связей с общественностью ПФУ в Facebook.

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Как отмечают в пресс-службе Пенсионного фонда, получить льготы такая категория граждан может, обратившись с заявлением и необходимым пакетом документов в ПФУ любым удобным способом.

Так, документы можно подать лично в один из избранных сервисных центров Пенсионного фонда, предоставить уполномоченным должностным лицам исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин, в Центр предоставления административных услуг (ЦНАУ).

Также участники боевых действий могут послать документы по почте в адрес одного из органов Фонда. Кроме того, это можно сделать дистанционно, отправив заявление на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда, через мобильное приложение ПФУ или через портал государственных услуг "Дія".

На какую сумму могут рассчитывать УБД

Скидка для участника боевых действий на оплату коммунальных услуг составляет 75%, для лиц с инвалидностью — 100%. Однако они предоставляются не на все жилье, а на определенное количество квадратных метров.

Стандартный перечень необходимых документов на получение льгот по оплате коммунальных услуг:

паспорт;

идентификационный код;

удостоверение УБД;

удостоверение личности с инвалидностью в результате войны (если есть);

справка о регистрации места жительства;

участник боевых действий должен предоставить справку о составе своей семьи.

Новые льготы для УБД

Народные депутаты предлагают обновить социальные гарантии для участников боевых действий (УБД) и их семей, введя дополнительные льготы.

Проект закона №9357 предусматривает следующие льготы для участников боевых действий и их родственников:

бесплатная медицина в больницах и клиниках частной или смешанной формы собственности, ФЛП;

бесплатное зачисление/обучение детей УБД в частных или корпоративных дошкольных учреждениях;

бесплатное зачисление/обучение детей в частных или корпоративных средних учебных заведениях;

бесплатное зачисление/обучение детей в частных заведениях внешкольного образования.

Напомним, украинское законодательство гарантирует денежное довольствие, ряд льгот и социальные права для военнослужащих. В то время как на добровольцев такие нормы и правила не распространяются.