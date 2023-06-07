УБД запропонують нові пільги — деталі законопроєкту

Бійці добровольчого формування. Фото: armyinform.com.ua

Українські депутати пропонують оновити соціальні гарантії для учасників бойових дій (УБД) та їхніх родин. Йдеться про запровадження додаткових пільг.

Відповідний законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді України (ВРУ).

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Йдеться про проєкт закону №9357. Ініціатори документа, зокрема керівник Податкового комітету Данило Гетманцев, виступають за розширення списку соціальних гарантій та запровадження для учасників бойових дій та їхніх родичів.

Йдеться про такі категорії осіб:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю, отриману через війну;

учасники війни та їхні діти;

діти загиблих/померлих ветеранів війни;

діти загиблих/померлих захисників України.

Додаткові пільги для УБД

Проєкт закону передбачає такі пільги для учасників бойових дій та їхніх родичів:

безплатна медицина у лікарнях та клініках приватної або змішаної форми власності, ФОПів;

безкоштовне зарахування/навчання дітей УБД у приватних чи корпоративних дошкільних закладах;

безкоштовне зарахування/навчання дітей у приватних чи корпоративних середніх навчальних закладах;

безкоштовне зарахування/навчання дітей в приватних закладах позашкільної освіти.

Яка зараз пільгова система для УБД

Зараз учасники бойових дій отримують від держави, зокрема, такі пільги:

безплатне одержання медикаментів, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

першочергове безплатне зубопротезування (виняток — протезування з дорогоцінних металів);

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова шпиталізація;

виплата допомоги з тимчасової непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої зарплати незалежно від стажу роботи;

використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати терміном 14 календарних днів на рік;

знижка плати за користування житлово-комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) — 75% для УБД;

знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) — 75% для УБД.

Нагадаємо, в Україні УБД можуть розраховувати на певні пільги, зокрема, при оплаті за комунальні послуги. Знижка для учасника бойових дій — 75%, особам з інвалідністю — 100%. Але надаються вони не на все житло, а на певну кількість квадратних метрів.

Також ми писали, що українське законодавство гарантує грошове забезпечення, низку пільг та соціальні права для військовослужбовців. Тоді як на добровольців такі норми та правила не поширюються.