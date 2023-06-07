УБД запропонують нові пільги: деталі законопроєкту
Українські депутати пропонують оновити соціальні гарантії для учасників бойових дій (УБД) та їхніх родин. Йдеться про запровадження додаткових пільг.
Відповідний законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді України (ВРУ).
Хто матиме право на соціальні гарантії
Йдеться про проєкт закону №9357. Ініціатори документа, зокрема керівник Податкового комітету Данило Гетманцев, виступають за розширення списку соціальних гарантій та запровадження для учасників бойових дій та їхніх родичів.
Йдеться про такі категорії осіб:
- учасники бойових дій;
- особи з інвалідністю, отриману через війну;
- учасники війни та їхні діти;
- діти загиблих/померлих ветеранів війни;
- діти загиблих/померлих захисників України.
Додаткові пільги для УБД
Проєкт закону передбачає такі пільги для учасників бойових дій та їхніх родичів:
- безплатна медицина у лікарнях та клініках приватної або змішаної форми власності, ФОПів;
- безкоштовне зарахування/навчання дітей УБД у приватних чи корпоративних дошкільних закладах;
- безкоштовне зарахування/навчання дітей у приватних чи корпоративних середніх навчальних закладах;
- безкоштовне зарахування/навчання дітей в приватних закладах позашкільної освіти.
Яка зараз пільгова система для УБД
Зараз учасники бойових дій отримують від держави, зокрема, такі пільги:
- безплатне одержання медикаментів, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;
- першочергове безплатне зубопротезування (виняток — протезування з дорогоцінних металів);
- першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова шпиталізація;
- виплата допомоги з тимчасової непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої зарплати незалежно від стажу роботи;
- використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати терміном 14 календарних днів на рік;
- знижка плати за користування житлово-комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) — 75% для УБД;
- знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) — 75% для УБД.
Нагадаємо, в Україні УБД можуть розраховувати на певні пільги, зокрема, при оплаті за комунальні послуги. Знижка для учасника бойових дій — 75%, особам з інвалідністю — 100%. Але надаються вони не на все житло, а на певну кількість квадратних метрів.
Також ми писали, що українське законодавство гарантує грошове забезпечення, низку пільг та соціальні права для військовослужбовців. Тоді як на добровольців такі норми та правила не поширюються.