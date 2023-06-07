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УБД запропонують нові пільги: деталі законопроєкту

7 червня 2023 23:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
УБД запропонують нові пільги — деталі законопроєкту
Бійці добровольчого формування. Фото: armyinform.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українські депутати пропонують оновити соціальні гарантії для учасників бойових дій (УБД) та їхніх родин. Йдеться про запровадження додаткових пільг.

Відповідний законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді України (ВРУ).

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Хто матиме право на соціальні гарантії

Йдеться про проєкт закону №9357. Ініціатори документа, зокрема керівник Податкового комітету Данило Гетманцев, виступають за розширення списку соціальних гарантій та запровадження для учасників бойових дій та їхніх родичів.

Йдеться про такі категорії осіб:

  • учасники бойових дій;
  • особи з інвалідністю, отриману через війну;
  • учасники війни та їхні діти;
  • діти загиблих/померлих ветеранів війни;
  • діти загиблих/померлих захисників України.

Додаткові пільги для УБД

Проєкт закону передбачає такі пільги для учасників бойових дій та їхніх родичів:

  • безплатна медицина у лікарнях та клініках приватної або змішаної форми власності, ФОПів;
  • безкоштовне зарахування/навчання дітей УБД у приватних чи корпоративних дошкільних закладах;
  • безкоштовне зарахування/навчання дітей у приватних чи корпоративних середніх навчальних закладах;
  • безкоштовне зарахування/навчання дітей в приватних закладах позашкільної освіти.

Яка зараз пільгова система для УБД

Зараз учасники бойових дій отримують від держави, зокрема, такі пільги: 

  • безплатне одержання медикаментів, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;
  • першочергове безплатне зубопротезування (виняток — протезування з дорогоцінних металів);
  • першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова шпиталізація;
  • виплата допомоги з тимчасової непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої зарплати незалежно від стажу роботи;
  • використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати терміном 14 календарних днів на рік;
  • знижка плати за користування житлово-комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) — 75% для УБД;
  • знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) — 75% для УБД.

Нагадаємо, в Україні УБД можуть розраховувати на певні пільги, зокрема, при оплаті за комунальні послуги. Знижка для учасника бойових дій — 75%, особам з інвалідністю — 100%. Але надаються вони не на все житло, а на певну кількість квадратних метрів.

Також ми писали, що українське законодавство гарантує грошове забезпечення, низку пільг та соціальні права для військовослужбовців. Тоді як на добровольців такі норми та правила не поширюються.

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