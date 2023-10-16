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Сумма колоссальная: стали известны убытки для украинских фермеров

16 октября 2023 15:42
6d545f3f-4381-429a-3ce3-be9bdf16d100 - Степан Ошурко
Степан Ошурко
редактор
Сумма колоссальная: стали известны убытки для украинских фермеров
Поле пшеницы. Фото: google
6d545f3f-4381-429a-3ce3-be9bdf16d100 - Степан Ошурко
Степан Ошурко
редактор

В результате полномасштабной войны ущерб украинских аграриев колоссальный. Сумма достигает десятков миллиардов долларов.

Об этом сообщает член Комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук .

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По словам нардепа Дмитрия Соломчука, чтобы подсчитать все убытки в этой области, на калькуляторе не хватит цифр. Чиновник называет сумму в 40 миллиардов долларов.

Однако все подсчитать очень трудно. Это сотни тысяч заминированных гектаров полей, уничтожены склады и техника, а также урожай, который не удалось собрать. Также есть много недополученных доходов. Кроме того, в перспективе еще долгое экологическое восстановление земель, о чем рассказал Дмитрий Соломчук.

В настоящее время одной из самых больших проблем аграриев является реализация продукции. Цены упали до очень низкого уровня, логистические услуги же, напротив, резко подорожали.

Чиновник подчеркнул, что одной из целей России является уничтожение аграрного сектора Украины. Она регулярно обстреливает порты и зернохранилища, что также уменьшает экспорт продукции. Если ситуация с экспортом не изменится в следующем месяце, фермерам может не хватить места для хранения урожая.

Напомним, что украинский импорт в этом году вдвое превышает экспорт .

Также мы писали о прогнозе цен на продукты к концу осени.

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